إصابة شخص بالاختناق إثر حريق في كفرزبد.. إليكم التفاصيل

شب حريق، اليوم، داخل شقة سكنية في كفرزبد شرقي ، وعلى الفور سارع عناصر الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني وعملوا على إخماد الحريق الذي نتج عنه حالة اختناق واحدة جرى نقلها الى المستشفى.



وحالت سرعة تدخل عناصر الدفاع المدني دون تمدد الحريق واقتصرت الأضرار على احتراق غرفة واحدة فقط.

