Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سلام يبحث مع "إيدال" سبل تحفيز النمو الاقتصادي وتحديات المرحلة

Lebanon 24
27-01-2026 | 13:40
سلام يبحث مع إيدال سبل تحفيز النمو الاقتصادي وتحديات المرحلة
سلام يبحث مع إيدال سبل تحفيز النمو الاقتصادي وتحديات المرحلة photos 0
اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، مساء اليوم في السرايا الحكومية، مع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال"، برئاسة المدير العام الدكتور ماجد منيمنة وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.


وشدد الرئيس سلام خلال اللقاء على أن مؤسسة "إيدال" تشكل "حجر الزاوية في مسار استعادة النمو والتعافي الاقتصادي"، مؤكداً دعمه الكامل للمؤسسة وضرورة استعادة دورها الحيوي وزخم عملها خلال المرحلة المقبلة لدعم الاقتصاد الوطني.


وتناول اللقاء عرضاً شاملاً للتحديات التي تعيق إعادة إطلاق برامج تشجيع الاستثمار، وجرى البحث في سبل تسهيل الإجراءات أمام المشاريع الاستثمارية الجديدة. كما ركز المجتمعون على تعزيز التنسيق بين المؤسسة والحكومة بما يضمن تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين.

