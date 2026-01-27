سلام يبحث مع "إيدال" سبل تحفيز النمو الاقتصادي وتحديات المرحلة

اجتمع الدكتور ، مساء اليوم في السرايا الحكومية، مع العامة لتشجيع الاستثمارات في "إيدال"، برئاسة الدكتور ماجد منيمنة وحضور أعضاء ، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.





وشدد الرئيس سلام خلال اللقاء على أن مؤسسة "إيدال" تشكل "حجر الزاوية في مسار استعادة النمو والتعافي الاقتصادي"، مؤكداً دعمه الكامل للمؤسسة وضرورة استعادة دورها الحيوي وزخم عملها خلال المرحلة المقبلة لدعم .





وتناول اللقاء عرضاً شاملاً للتحديات التي تعيق إعادة إطلاق برامج تشجيع الاستثمار، وجرى البحث في سبل تسهيل الإجراءات أمام المشاريع الاستثمارية الجديدة. كما ركز المجتمعون على تعزيز التنسيق بين المؤسسة والحكومة بما يضمن تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين.





