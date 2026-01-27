كرامي يبحث مع السفير الروسي سبل تحصين لبنان وتعزيز التعاون الثنائي

استقبل النائب فيصل كرامي، رئيس " الكرامة"، في دارته، سفير الاتحادية لدى ألكسندر روداكوف، يرافقه نائب السفير مكسيم رومانوف ووفد من مكتب التعاون الروسي اللبناني، بحضور قيادات من .





وتخلل اللقاء عرض شامل لمجمل التطورات السياسية المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الواقع اللبناني. وتناول الجانبان الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان، مع التشديد على ضرورة تحصين الاستقرار الداخلي وحماية الساحة من شظايا التوترات الإقليمية عبر تعزيز لغة الحوار.





وبحث المجتمعون سبل تطوير العلاقات التاريخية بين وموسكو في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المشتركة. ومن جهته، شدد النائب كرامي على أهمية دور ، وفي مقدمته ، في مساندة لبنان لمواجهة أزماته المتفاقمة، مؤكداً ضرورة مقاربة الملفات الوطنية بروح التعاون التي تحفظ سيادة لبنان واستقلال قراره.



