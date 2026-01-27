تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

كرامي يبحث مع السفير الروسي سبل تحصين لبنان وتعزيز التعاون الثنائي

Lebanon 24
27-01-2026 | 13:47
كرامي يبحث مع السفير الروسي سبل تحصين لبنان وتعزيز التعاون الثنائي
كرامي يبحث مع السفير الروسي سبل تحصين لبنان وتعزيز التعاون الثنائي photos 0
استقبل النائب فيصل كرامي، رئيس "تيار الكرامة"، في دارته، سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان ألكسندر روداكوف، يرافقه نائب السفير مكسيم رومانوف ووفد من مكتب التعاون الروسي اللبناني، بحضور قيادات من التيار.


وتخلل اللقاء عرض شامل لمجمل التطورات السياسية المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الواقع اللبناني. وتناول الجانبان الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان، مع التشديد على ضرورة تحصين الاستقرار الداخلي وحماية الساحة اللبنانية من شظايا التوترات الإقليمية عبر تعزيز لغة الحوار.


وبحث المجتمعون سبل تطوير العلاقات التاريخية بين بيروت وموسكو في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المشتركة. ومن جهته، شدد النائب كرامي على أهمية دور المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول العربية، في مساندة لبنان لمواجهة أزماته المتفاقمة، مؤكداً ضرورة مقاربة الملفات الوطنية بروح التعاون التي تحفظ سيادة لبنان واستقلال قراره.
