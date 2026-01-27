شيخ العقل يعزّي أرسلان في خلدة ويجول في قرى الجبل

زار شيخ عقل طائفة الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، دارة خلدة على رأس وفد من قضاة المذهب والمشايخ وأعضاء المجلس المذهبي لتقديم التعازي بالأميرة نجوى مجيد أرسلان، حيث كان في استقباله رئيس اللبناني الأمير طلال أرسلان ونجله الأمير مجيد والأميرة خولا وقيادات من الحزب، كما شملت جولة التعازي بلدات ديرقوبل وعيتات وبيصور.

وفي سياق لقاءاته الرسمية، استقبل الشيخ أبي المنى الطائفة بفردان وفداً من ناشطي مدينة وجرى عرض للواقع اللبناني والعربي، كما التقى رئيس بلدية كفرمتى فادي الغريب وبحث معه قضايا إنمائية متصلة بالمنطقة.



وفي منزله ببلدة شانيه، التقى شيخ العقل عضو للجمارك شربل نسيب خليل مهنئاً بتعيينه في منصبه الجديد، كما استعرض واقع العمل القضائي مع وفد من قضاة المذهب الدرزي، واستقبل وفوداً من مشايخ بلدتي كفرقوق وكفرنبرخ والسيد حسين بعجور، مؤكداً على أهمية التواصل الدائم في متابعة الملفات والاجتماعية والقضائية التي تهم أبناء الطائفة والوطن.