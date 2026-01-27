تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

شيخ العقل يعزّي أرسلان في خلدة ويجول في قرى الجبل

Lebanon 24
27-01-2026 | 14:25
شيخ العقل يعزّي أرسلان في خلدة ويجول في قرى الجبل
شيخ العقل يعزّي أرسلان في خلدة ويجول في قرى الجبل photos 0
زار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، دارة خلدة على رأس وفد من قضاة المذهب والمشايخ وأعضاء المجلس المذهبي لتقديم التعازي بالأميرة نجوى مجيد أرسلان، حيث كان في استقباله رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان ونجله الأمير مجيد والأميرة خولا وقيادات من الحزب، كما شملت جولة التعازي بلدات ديرقوبل وعيتات وبيصور.
 
وفي سياق لقاءاته الرسمية، استقبل الشيخ أبي المنى في دار الطائفة بفردان وفداً من ناشطي مدينة صيدا وجرى عرض للواقع اللبناني والعربي، كما التقى رئيس بلدية كفرمتى فادي الغريب وبحث معه قضايا إنمائية متصلة بالمنطقة.

وفي منزله ببلدة شانيه، التقى شيخ العقل عضو المجلس الأعلى للجمارك شربل نسيب خليل مهنئاً بتعيينه في منصبه الجديد، كما استعرض واقع العمل القضائي مع وفد من قضاة المذهب الدرزي، واستقبل وفوداً من مشايخ بلدتي كفرقوق وكفرنبرخ والسيد حسين بعجور، مؤكداً على أهمية التواصل الدائم في متابعة الملفات الدينية والاجتماعية والقضائية التي تهم أبناء الطائفة والوطن.
