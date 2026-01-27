تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

السيّد: زيارة 200 عائلة متضررة في جنوب لبنان وتقديم مساعدات نقدية طارئة

Lebanon 24
27-01-2026 | 15:12
السيّد: زيارة 200 عائلة متضررة في جنوب لبنان وتقديم مساعدات نقدية طارئة
السيّد: زيارة 200 عائلة متضررة في جنوب لبنان وتقديم مساعدات نقدية طارئة photos 0
كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على منصة "اكس": زارت فرق وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من 200 عائلة تضرّرت جراء القصف الأخير في جنوب لبنان، واطّلعت ميدانيًا على أوضاعها واحتياجاتها، سواء في منازلها الأصلية أو أماكن نزوحها. وقد استفادت 53 عائلة حتى الآن من مساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة، على أن يستمرّ العمل لمواكبة جميع المتضرّرين والوقوف إلى جانبهم".
