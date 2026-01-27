في طرابلس.. انتشال جثة الشابة أليسار المير من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار

انتهت عمليات الإنقاذ في بطرابلس بعد أربعة أيام، حيث تمكن عناصر الدفاع المدني وفرق الإنقاذ من انتشال جثة الشابة أليسار من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار.



واستمرت عمليات البحث والحفر نحو 90 ساعة متواصلة، باستخدام الآليات الثقيلة والمعدات اليدوية، حتى تم تحديد مكان الجثة وسحبها من تحت الركام.





