تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان.. خطة لإغلاق "وزارة المهجرين" ومنصة ذكاء اصطناعي لحفظ الحقوق

Lebanon 24
27-01-2026 | 17:00
A-
A+
لبنان.. خطة لإغلاق وزارة المهجرين ومنصة ذكاء اصطناعي لحفظ الحقوق
لبنان.. خطة لإغلاق وزارة المهجرين ومنصة ذكاء اصطناعي لحفظ الحقوق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، عن توجه حكومي جاد لإغلاق وزارة المهجرين نهائياً بعد عقود من التعقيدات الإدارية، مؤكداً أن العمل جارٍ لحفظ حقوق جميع المستحقين الذين لم يحصلوا على تعويضاتهم بعد.

وأوضح شحادة في حديث لـ "تلفزيون لبنان"، أن الوزارة أنجزت مسحاً شاملاً لنحو 80 ألف ملف باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحديد المستحقين فعلياً، مشيراً إلى إطلاق منصة إلكترونية يوم الجمعة المقبل تتيح للمواطنين التحقق من وضع معاملاتهم رقمياً لتعزيز الشفافية ومحاربة السمسرة.

أعلن الوزير عن استمرار صندوق المهجرين لمدة 3 سنوات إضافية كفترة انتقالية لضمان صرف التعويضات، رغم عدم الاستجابة لطلبه تخصيص 30 مليون دولار في الموازنة الحالية. وبخصوص الكادر البشري، أكد شحادة البدء بإعادة توزيع الموظفين على إدارات الدولة بعد خضوعهم لتدريبات تقنية مكثفة.

وفي ملف التكنولوجيا، كشف شحادة أن موازنة وزارته لعام 2025 بلغت 44 ألف دولار فقط، ومع ذلك تمكنت من إطلاق مشاريع رقمية وتطوير تشريعات للأمن السيبراني وحماية البيانات وفق المعايير الأوروبية. وأشار إلى العمل على مشروع "الهوية الرقمية" و"lebanon Super App" لربط 14 وزارة وتسهيل معاملات المواطنين عبر الهاتف.

شدد الوزير على أن التحول الرقمي يرتبط بتوفر الطاقة والاتصالات، مؤكداً أن الحكومة تسعى لاستقطاب الشركات العالمية وخلق "مناطق تكنولوجية حرة" لتوفير فرص عمل ووقف هجرة الأدمغة، معتبراً أن الاستقرار السياسي وسلطة الدولة هما الركيزة الأساسية لتحسين بيئة الأعمال.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"المالية" تُحضر لإطلاق منصة المراهنات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكاء اصطناعي بهوية عربية وخصوصية عالية: ماذا نعرف عن "ثورة"؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لتوليد واستنساخ الأصوات... "علي بابا كلاود" تطلق نماذج ذكاء اصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تفتح "Gemini Deep Research" للمطورين.. وباحث ذكاء اصطناعي يشبه الإنسان
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الشركات العالمية

وزارة المهجرين

إدارات الدولة

سلطة الدولة

وزير الدولة

الأوروبي

lebanon

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-01-27
Lebanon24
16:21 | 2026-01-27
Lebanon24
15:12 | 2026-01-27
Lebanon24
15:10 | 2026-01-27
Lebanon24
14:46 | 2026-01-27
Lebanon24
14:36 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24