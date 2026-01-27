لبنان.. خطة لإغلاق "وزارة المهجرين" ومنصة ذكاء اصطناعي لحفظ الحقوق

كشف وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، عن توجه حكومي جاد لإغلاق نهائياً بعد عقود من التعقيدات الإدارية، مؤكداً أن العمل جارٍ لحفظ حقوق جميع المستحقين الذين لم يحصلوا على تعويضاتهم بعد.



وأوضح شحادة في حديث لـ "تلفزيون "، أن الوزارة أنجزت مسحاً شاملاً لنحو 80 ألف ملف باستخدام تطبيقات لتحديد المستحقين فعلياً، مشيراً إلى إطلاق منصة إلكترونية يوم الجمعة المقبل تتيح للمواطنين التحقق من وضع معاملاتهم رقمياً لتعزيز الشفافية ومحاربة السمسرة.



أعلن الوزير عن استمرار صندوق المهجرين لمدة 3 سنوات إضافية كفترة انتقالية لضمان صرف التعويضات، رغم عدم الاستجابة لطلبه تخصيص 30 مليون دولار في الموازنة الحالية. وبخصوص الكادر ، أكد شحادة البدء بإعادة توزيع الموظفين على بعد خضوعهم لتدريبات تقنية مكثفة.



وفي ملف التكنولوجيا، كشف شحادة أن موازنة وزارته لعام 2025 بلغت 44 ألف دولار فقط، ومع ذلك تمكنت من إطلاق مشاريع رقمية وتطوير تشريعات للأمن السيبراني وحماية البيانات وفق المعايير الأوروبية. وأشار إلى العمل على مشروع "الهوية الرقمية" و" Super App" لربط 14 وزارة وتسهيل معاملات المواطنين عبر الهاتف.



شدد الوزير على أن التحول الرقمي يرتبط بتوفر الطاقة والاتصالات، مؤكداً أن الحكومة تسعى لاستقطاب وخلق "مناطق تكنولوجية حرة" لتوفير فرص عمل ووقف هجرة الأدمغة، معتبراً أن الاستقرار السياسي وسلطة الدولة هما الركيزة الأساسية لتحسين بيئة الأعمال.



