تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حد فاصل بين عون و"حزب الله"

Lebanon 24
27-01-2026 | 22:18
A-
A+
حد فاصل بين عون وحزب الله
حد فاصل بين عون وحزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب نجم الهاشم في"نداء الوطن": بين "حزب الله" ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حسابات معقدة في العلاقة تراوح بين مدّ وجزر منذ تولّى قيادة الجيش عام 2017. هذه الحسابات ترتقي من الملاحظات الصغيرة إلى الاختلاف في الخيارات الكبيرة والاستراتجية إلى الحدّ الذي يمكن معه القول إنهما لا يمكن أن يلتقيا على أرض واحدة إلا إذا تغيّر "الحزب" أو تغيّر الرئيس. ولكن لا "الحزب" يتغيّر ولا الرئيس يتبدّل حتى عندما كان قائدًا للجيش لم يفعل.
ثمة حدود للعلاقة بين الرئيس وبين "الحزب" لا يمكن أن تفصل فيها زيارات النائب محمد رعد إلى قصر بعبدا. ذلك أن الوقت يعمل لصالح الدولة ولم يعد بإمكان الرئيس أن يراعي ظروف "الحزب" أكثر من ذلك. وإن كان دعاه إلى أن "يتعقلن" فإنه مدعو أيضًا في لحظة معينة إلى التخلي عن "عقلنته" والانتصار لمنطق الدولة وحصرية السلاح قبل أن يتحوّل عامل الوقت إلى اللعب ضدّه وضدّ الدولة. فقد كشفت الهجمات التي شنها "حزب الله" ومؤيدون له على الرئيس مدى كرههم له ومكامن النفوس المعبأة ضدّه وحقيقة مواقفهم منه التي حاولوا إخفاءها وتغطيتها بكلام مهادن، وهي مواقف وشتائم لم يعد من الممكن محوها أو تجاوزها والقفز فوقها.
وكتبت صونيا رزق في الديار": لم تصل الخلافات السياسية في اي مرّة بين بعبدا وحارة حريك إلا الى التباين، الذي لا يلبث ان يتحول الى توضيح يتقبله الطرفان، وسرعان ما يزول بلقاء يوضح المواقف، لكن هذه المرّة تخطى الخلاف وتفاقم بسبب الحملات الاعلامية والردود المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي التي اشعلت المشهد السياسي، لكن سرعان ما تلقفها الرئيس برّي وسرّع في ضطبها، ليفتح باب اللقاء في اليوم الثاني اي السبت الماضي، الذي أنتج إجتماعاً دام لساعتين بين المستشار الاول للرئيس عون العميد اندريه رحال ومدير مكتب النائب محمد رعد احمد مهنا، حيث جرى عتاب ونقاش وتوضيح لوضع النقاط على الحروف، وإزالة التوتر والتحدث حول مَن كان المقصود في كلام الشيخ نعيم قاسم، وهنا طال الحديث والاسئلة وفق مصادر مقرّبة من الطرفين ومطلعة على اللقاء، والتي اشارت لـ" الديار» الى انّ الخطاب الذي القاه قاسم يوم الاثنين اول من امس حول اعلانه التدخل في حال إستهدفت إيران، لقي إهتماماً لمعرفة مدى تدخل حزب الله عسكرياً، الامر الذي أعاد الخلاف من جديد والوجبات استفسارات بهذا الإتجاه.
الى ذلك أوضحت المصادر المذكورة بأنّ خطوط التواصل مفتوحة بين رحّال ومهنا، والتوافق جرى على وقف الحملات الاعلامية وهذا ما اعطى تهدئة، في إنتظار إقامة حوار بنّاء مع معالجة لكل ما من شأنه إعادة الخلاف في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، اي وضع النقاط بدقة وعدم التصادم السياسي مهما جرى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون مرتاح لموقف بري و"حزب الله" منزعج من "نصائح بعبدا"
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تقنية - أمنية و"حزب الله"لن "يكسرها" مع عون
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يدير الملف السياسي: هل من خلاف بين حركة امل" و"حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تقدم في علاقة "التيار" و"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

العماد جوزاف عون

قيادة الجيش

قصر بعبدا

جوزاف عون

نائب محمد

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:02 | 2026-01-28
Lebanon24
02:00 | 2026-01-28
Lebanon24
02:00 | 2026-01-28
Lebanon24
01:45 | 2026-01-28
Lebanon24
01:30 | 2026-01-28
Lebanon24
01:27 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24