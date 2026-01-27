تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تلوّيح بالإضراب المفتوح

Lebanon 24
27-01-2026 | 22:45
A-
A+
تلوّيح بالإضراب المفتوح
تلوّيح بالإضراب المفتوح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب فؤاد بزي في " الاخبار": نفّذت روابط القطاع العام إضرابها الجامع الأول منذ عام 2017 حين كان العنوان الضغط على الحكومة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وأمس، لأول مرّة منذ 10 سنوات، توقّف عدد من الدوائر الرسمية عن العمل كانت تشتهر بأنّها خارج أي تحرّك مطلبي، مثل دوائر وزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة ووزارة المال التي أقفلت أبوابها أمام المراجعين.
وتمكّن الأساتذة بمختلف فئاتهم وتسمياتهم ومتقاعدو العسكر من تأمين حشد كافٍ من مختلف المناطق، ما أدّى إلى إقفال المداخل المؤدّية إلى المجلس النيابي وإنزال عدد من الوزراء والنواب من سياراتهم ليدخلوا سيراً على الأقدام إلى المجلس.
حالياً يحصل العسكري المتقاعد على راتب يبلغ 200 دولار شهرياً، و350 دولاراً شهرياً راتب الأستاذ أو الموظف المتقاعد الذي قضى على الأقل 30 سنة في الخدمة، و850 دولاراً شهرياً هو متوسط راتب أستاذ التعليم الثانوي.
هذه الأجور والرواتب التقاعدية التي لا تكفي للعيش حتى على طرف الحياة، دفعت شرائح واسعة من القطاع العام إلى الشارع وضخّت روح التظاهر في روابط التعليم المعروفة بالخنوع والتراجع وحوّلت موقفها إلى التهديد بـ«إنهاء العام الدراسي في حال عدم الاستجابة للمطالب، وعدم المشاركة في إدارة الانتخابات النيابية المقبلة، فضلاً عن التلويح بورقة مقاطعة الامتحانات الرسمية».
وأكّدت رابطة موظفي الإدارة استعدادها للتوجه نحو «الإضراب المفتوح إذا استمرّت الحكومة في التعامل السلبي مع مطالب الموظفين». ومن المتوقع أن يستمر الإضراب في التعليم الرسمي لبقية أيام هذا الأسبوع، وأن يتظاهر موظفو الإدارة أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة اليوم، وفي المناطق غداً.
ورغم الإجماع على ضرورة التصعيد في وجه الحكومة والمجلس النيابي من قبل جميع قطاعات الموظفين، إلا أنّ المطالب لم تتوحّد سوى على ضرورة إسقاط مشروع مجلس الخدمة المدنية. في المقابل، يطالب أساتذة التعليم الرسمي بالحصول على راتب مضاعف 37 مرة قبل البحث في بقية المطالب، بينما ذهب تجمع موظفي الإدارة إلى المطالبة بإضافة 10 رواتب إلى أساس الراتب الآن، والحصول على مقعد دائم على طاولة اللجان التي تبحث في تعديل أرقام سلسلة الرتب والرواتب بهدف إبعاد شبح المقاربات المتشابهة مع اقتراح مجلس الخدمة المدنية الذي سيضرب الحقوق المكتسبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الاستمرار في الإضراب المفتوح
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأساتذة المتعاقدون في اللبنانية يلوّحون بإضراب فوري إذا تأخّر إقرار ملف التفرّغ
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي: لا مهل بعد اليوم... والإضراب إلى التصعيد المفتوح
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24

تعاونية موظفي الدولة

مجلس الخدمة المدنية

رابطة موظفي الإدارة

إدارة الانتخابات

وزارة الصحة

مجلس الخدمة

فؤاد بزي

الترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:02 | 2026-01-28
Lebanon24
02:00 | 2026-01-28
Lebanon24
02:00 | 2026-01-28
Lebanon24
01:45 | 2026-01-28
Lebanon24
01:30 | 2026-01-28
Lebanon24
01:27 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24