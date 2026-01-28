إجتماع لبناني أميركي يشدد على استمرار عملالميكانيزم.. وجلسات مناقشة الموازنة تتحوّل مواجهة سياسية مفتوحة

حملت الساعات الماضية تطورا اساسيا يتعلق بالمساعي الجارية لاستئناف عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار بين واسرائيل" الميكانيزم".

وهذا التطور تمثل في الإعلان أنه بتكليف من رئيس الجمهورية جوزاف عون التقى المستشار الأمني ‏والعسكري للرئيس عون العميد الركن المتقاعد انطوان منصور، في السفارة الأميركية مساعد رئيس ‏اللجنة الخماسية لمراقبة اتفاق وقف الاعمال العدائية في الجنوب "الميكانيزم" العقيد الأميركي ديفيد ليون ‏كلينغنسميث في حضور الملحق العسكري الأميركي في السفارة، وتم خلال اللقاء عرض تطوّر عمل اللجنة ‏والتعاون القائم بين الجانب اللبناني وبينها في إطار تطبيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

كما تم التأكيد ‏على الأهمية التي يوليها الرئيس عون لعمل اللجنة لتثبيت الاستقرار والأمن في البلاد.‏

وفي المعلومات أن زوار بعبدا يلمسون من الرئيس عون استغرابه لكل ما يشاع عن إلغاء ‏أو تجميد عمل الميكانيزم فيما عملها العملاني مستمر بقيادتها الأميركية.

في المقابل، افادت المعطيات "أن التحدّي الأخطر الذي يترقّب مواجهته في الأيام القليلة المقبلة هو تحدّي استمرار عمل لجنة "الميكانيزم، في ضوء ما يسجّله لبنان الرسمي من خطط إسرائيلية لالغاء هذه اللجنة، بما تشكّله من ضمانات الحدّ الأدنى لمشاركة لبنان وفرنسا والأمم المتحدة، واستيلاد أطر جديدة عسكرية وسياسية يكون فيها لبنان وإسرائيل وجهاً لوجه، وبمشاركة أميركية فقط.

وفي سياق متصل أفادت مصادر مطّلعة في العاصمة بأن الطروحات التي حملها الموفدون المصريون إلى قائمة، وهي تقوم على فكرة "إنجاز عملية إلغاء المظاهر المسلّحة في مختلف المناطق ، والتوصّل إلى تفاهم مع يتعهّد بموجبه بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد ، على أن تبقى أسلحته تحت إشراف الجيش إلى حين نضوج الظروف السياسية للبحث في مسألة التخلّي عنها بصورة نهائية".

داخليا، يعود مجلس النواب الى متابعة مناقشة الموازنة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم من دون تسجيل اي تحركات في الشارع المحيط بالمجلس وسط بيروت، لأسباب عزتها مصادر نقابية "الى برودة الطقس واحتمال هطول الامطار" على ان تُستأنف التحركات غداً في جلسة التصويت على الموازنة.

وكانت سجلت امس جلستان نيابيتان، قبل الظهر وبعده، لمناقشة الموازنة العامة، وعكست كلمات النواب حجم التباين المالي والسياسي حول مشروع الموازنة، وصولًا إلى سجالات حادّة طغى فيها الشقّ السياسي على النقاش المالي.

وإتسمت الجلسة منذ لحظاتها الأولى بالتوتر السياسي والسجالات الحادة، ما عكس حجم الانقسام العمودي داخل البرلمان، وأخرج النقاش سريعاً من إطاره المالي إلى مواجهة سياسية مفتوحة حول مفهوم الدولة والسيادة في ظل الموقف الاخير لـ"حزب الله".

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، سجلت في محيط مجلس النواب احتجاجات ومطلبية ومعيشية ضمت العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام والمستأجرين القدامى الذين احتشدوا في ساحة رياض الصلح .

وجددت رابطة موظفي الإدارة استعدادها للتوجه نحو "الإضراب المفتوح إذا استمرّت الحكومة في التعامل السلبي مع مطالب الموظفين".

ومن المتوقع أن يستمر الإضراب في التعليم الرسمي لبقية أيام هذا الأسبوع، وأن يتظاهر موظفو الإدارة أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة اليوم، وفي المناطق غداً.







Advertisement