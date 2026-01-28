تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إجتماع لبناني أميركي يشدد على استمرار عمل"الميكانيزم".. وجلسات مناقشة الموازنة تتحوّل مواجهة سياسية مفتوحة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-01-2026 | 01:00
A-
A+
إجتماع لبناني أميركي يشدد على استمرار عملالميكانيزم.. وجلسات مناقشة الموازنة تتحوّل مواجهة سياسية مفتوحة
إجتماع لبناني أميركي يشدد على استمرار عملالميكانيزم.. وجلسات مناقشة الموازنة تتحوّل مواجهة سياسية مفتوحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حملت الساعات الماضية تطورا اساسيا يتعلق بالمساعي الجارية لاستئناف عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل" الميكانيزم".
وهذا التطور تمثل في الإعلان أنه بتكليف من رئيس الجمهورية جوزاف عون التقى المستشار الأمني ‏والعسكري للرئيس عون العميد الركن المتقاعد انطوان منصور، في السفارة الأميركية مساعد رئيس ‏اللجنة الخماسية لمراقبة اتفاق وقف الاعمال العدائية في الجنوب "الميكانيزم" العقيد الأميركي ديفيد ليون ‏كلينغنسميث في حضور الملحق العسكري الأميركي في السفارة، وتم خلال اللقاء عرض تطوّر عمل اللجنة ‏والتعاون القائم بين الجانب اللبناني وبينها في إطار تطبيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها. 
كما تم التأكيد ‏على الأهمية التي يوليها الرئيس عون لعمل اللجنة لتثبيت الاستقرار والأمن في البلاد.‏
وفي المعلومات أن زوار بعبدا يلمسون من الرئيس عون استغرابه لكل ما يشاع عن إلغاء ‏أو تجميد عمل الميكانيزم فيما عملها العملاني مستمر بقيادتها الأميركية. 
في المقابل، افادت المعطيات "أن التحدّي الأخطر الذي يترقّب مواجهته في الأيام القليلة المقبلة هو تحدّي استمرار عمل لجنة "الميكانيزم، في ضوء ما يسجّله لبنان الرسمي من خطط إسرائيلية لالغاء هذه اللجنة، بما تشكّله من ضمانات الحدّ الأدنى لمشاركة لبنان وفرنسا والأمم المتحدة، واستيلاد أطر جديدة عسكرية وسياسية يكون فيها لبنان وإسرائيل وجهاً لوجه، وبمشاركة أميركية فقط. 
وفي سياق متصل أفادت مصادر مطّلعة في العاصمة المصرية بأن الطروحات التي حملها الموفدون المصريون إلى بيروت قائمة، وهي تقوم على فكرة "إنجاز عملية إلغاء المظاهر المسلّحة في مختلف المناطق اللبنانية، والتوصّل إلى تفاهم مع حزب الله يتعهّد بموجبه بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد إسرائيل، على أن تبقى أسلحته تحت إشراف الجيش  إلى حين نضوج الظروف السياسية للبحث في مسألة التخلّي عنها بصورة نهائية".
داخليا، يعود مجلس النواب الى متابعة مناقشة الموازنة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم من دون تسجيل اي تحركات في الشارع المحيط بالمجلس وسط بيروت، لأسباب عزتها مصادر نقابية "الى برودة الطقس واحتمال هطول الامطار" على ان تُستأنف التحركات غداً في جلسة التصويت على الموازنة.
وكانت سجلت امس جلستان نيابيتان، قبل الظهر وبعده، لمناقشة الموازنة العامة، وعكست كلمات النواب حجم التباين المالي والسياسي حول مشروع الموازنة، وصولًا إلى سجالات حادّة طغى فيها الشقّ السياسي على النقاش المالي.
وإتسمت الجلسة منذ لحظاتها الأولى بالتوتر السياسي والسجالات الحادة، ما عكس حجم الانقسام العمودي داخل البرلمان، وأخرج النقاش سريعاً من إطاره المالي إلى مواجهة سياسية مفتوحة حول مفهوم الدولة والسيادة في ظل الموقف الاخير لـ"حزب الله".
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، سجلت في محيط مجلس النواب احتجاجات ومطلبية ومعيشية ضمت العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام والمستأجرين القدامى الذين احتشدوا في ساحة رياض الصلح .
وجددت رابطة موظفي الإدارة استعدادها للتوجه نحو "الإضراب المفتوح إذا استمرّت الحكومة في التعامل السلبي مع مطالب الموظفين". 
ومن المتوقع أن يستمر الإضراب في التعليم الرسمي لبقية أيام هذا الأسبوع، وأن يتظاهر موظفو الإدارة أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة اليوم، وفي المناطق غداً.


Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
النائب جبران باسيل في جلسة مناقشة الموازنة: خلاصة واحدة: هذه موازنة ادارة الانهيار وليس الخروج منه
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي: جلسة مناقشة الموازنة مستمرة حتى الساعة 9
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
درغام وزع ورقة بمطالب العسكريين على الوزراء والنواب خلال جلسة مناقشة الموازنة
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تواصل توافد النواب الى مجلس النواب للمشاركة في جلسة مناقشة مشروع الموازنة
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأمم المتحدة

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

رئيس عون

إسرائيل

المصرية

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:02 | 2026-01-28
Lebanon24
02:00 | 2026-01-28
Lebanon24
02:00 | 2026-01-28
Lebanon24
01:45 | 2026-01-28
Lebanon24
01:30 | 2026-01-28
Lebanon24
01:27 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24