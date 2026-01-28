تحالفات "المصلحة الانتخابية"

بالرغم من الخلافات العميقة التي طبعت علاقة بعض "نواب التغيير" في المرحلة الماضية، بدأت الحسابات تفرض نفسها بقوة مع اقتراب الاستحقاق النيابي.مصادر متابعة تشير إلى أن هاجس الحفاظ على المقاعد النيابية، في ظل تراجع الزخم الشعبي وتشتّت القواعد، دفع عددًا من النواب إلى إعادة النظر في مواقفهم وعلاقاتهم السابقة.وبحسب هذه المصادر، فإن أكثر من تحالف انتخابي آخذ بالتشكّل بين نواب تغييريين كانوا على خلاف كامل وعلني، بعدما بات واضحًا أن خوض الانتخابات بشكل منفرد قد يكلّفهم خسائر قاسية.