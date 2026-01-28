تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد "طويلة على رقبتكم"...لماذا غيّر "حزب الله" لهجته؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
28-01-2026 | 02:00
A-
A+
بعد طويلة على رقبتكم...لماذا غيّر حزب الله لهجته؟
بعد طويلة على رقبتكم...لماذا غيّر حزب الله لهجته؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعيدًا عن عدم وقوفه موقف المتفرج إذا ما تعرّضت إيران لأي هجوم خارجي، وبعدما أعطى الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إشارة الانطلاق بقوله لمن يحاول نزع سلاح "الحزب" بعبارة "طويلة على رقبتكم" فلت "الملق" على مواقع التواصل الاجتماعي، وشنت الجيوش الالكترونية حملة شعواء على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي وصف هذا السلاح بأنه أصبح عبئًا على بيئة "حزب الله" وعلى لبنان. لكن ما حصل على أرض الواقع جرى بما لا تشتهيه "حارة حريك"، إذ انقلب السحر على الساحر، ولاقت رئاسة الجمهورية حملة مضادة غير مسبوقة من رفض ما يُقال في حقها من غير ذي وجه حق من جهة، وتأييد منقطع النظير للمواقف السيادية المعلنة من جهة أخرى.
يكفي الرئاسة ما قاله الرئيس نبيه بري بعد لقائه الرئيس عون بأن الأجواء كانت ممتازة في الوقت التي كانت فيه الحملات في أوجّها. وكلمة "ممتازة" من "الأخ الأكبر" كانت كافية لكي تعيد "حارة حريك" النظر في ما قيل في حق رئيس الجمهورية، مع تنامي موجة التصريحات العلنية، وكان أولها للنائب حسين الحاج حسن، الذي اعترض على هذه الحملة، وتبعه آخرون من القيادة الحزبية، الذين أصرّوا على أن لا علاقة لقيادة "الحزب" بهذه الحملة غير المنضبطة.
فما الذي تغيّر بين الأمس واليوم؟
ما تغيّر ليس المزاج ولا القناعات، بل موازين التقدير السياسي. فـ "حزب الله" الذي اعتاد إدارة الاشتباك الداخلي من موقع فائض القوة، تبيّن له سريعًا أن رفع السقف إلى هذا الحد في مواجهة رئيس الجمهورية لم يحقق الهدف المرجو، بل أدّى ذلك إلى نتيجة معاكسة تمامًا. فللمرة الأولى منذ سنوات، وجد الحزب نفسه في مواجهة مزاج عام عابر للطوائف، يرى في كلام رئيس الجمهورية تعبيرًا عن قلق وطني مشروع، لا استفزازًا سياسيًا موجّهًا.
العامل الأول في هذا التراجع هو تماسك موقع رئاسة الجمهورية. فالرئيس عون لم يتراجع، ولم يدخل في سجال، ولم يردّ على الحملات، ما أفقدها مفعولها التصعيدي. والصمت هنا، كما تفسّره مراجع رسمية، لم يكن ضعفًا، بل إدارة محسوبة للصدام، سمحت بتظهير التباين بين خطاب الدولة وخطاب الغرائز، وأعادت رسم الخط الفاصل بين النقد السياسي المشروع، والتطاول على موقع الرئاسة.
أمّا العامل الثاني، والأكثر حساسية بالنسبة إلى "حزب الله"، فتمثّل في موقف الرئيس نبيه بري. وتوصيفه اللقاء مع رئيس الجمهورية بـ "الممتاز" لم يكن توصيفًا بروتوكوليًا، بل رسالة سياسية مباشرة إلى "حارة حريك" بأن هدم الجسور مع "بعبدا" خط أحمر، وأن اللعب على حافة الصدام مع رئاسة الجمهورية يفتح أبوابًا لا يمكن ضبطها لاحقًا. فكلمة واحدة من بري كانت كافية لإعادة ضبط الإيقاع، لأن "الحزب" يعرف تمامًا أن أي اشتباك مع العهد من دون غطاء الرئيس بري هو مغامرة غير محسوبة.
ويرتبط العامل الثالث بالسياق الإقليمي والدولي. فـ "الحزب" يدرك أن المرحلة ليست مرحلة استعراض قوة داخلية، بل مرحلة ضغوط كبرى تتصل بالسلاح، ودوره، وموقع لبنان في خرائط التسويات المقبلة. وفي هذا المناخ، لا يحتمل "الحزب" أن يظهر بموقع من يصادم الدولة ورئيسها، فيما تُفتح ملفات شمال الليطاني، ولجنة "الميكانيزم"، والمقاربات الأميركية الجديدة للأمن اللبناني. فإن أي خطأ في التقدير الداخلي قد يُستخدم خارجيًا لتبرير مزيد من الضغوط أو فرض وقائع أكثر قسوة.
أما العامل الرابع، وربما الأخطر، فهو أن "الحزب" لمس أن البيئة الحاضنة نفسها ليست في وارد خوض معركة كسر عظم دفاعًا عن خطاب عالي السقف، في لحظة اقتصادية واجتماعية خانقة، وفي ظل شعور متنامٍ بأن كلفة الصدام مع الدولة باتت أثقل من أي وقت مضى. من هنا، جاء الحرص السريع على التبرؤ من الحملات "غير المنضبطة"، وإعادة التأكيد على أن قيادة الحزب لا تتبناها.
خلاصة القول إن تغيير اللهجة لا يعكس تبدّلًا في الموقف الاستراتيجي لـ "حزب الله"، بل إعادة تموضع تكتيكية فرضتها ثلاثة عناصر: صلابة رئاسة الجمهورية، تدخل الرئيس بري، وحساسية المرحلة الإقليمية. غير أن هذا لا يعني أن الخلاف انتهى، بل إن المواجهة انتقلت من الشارع والإعلام إلى مستوى أعمق وأكثر تعقيدًا، تحت عناوين رئيسية، وهي: كيف ستدار مسألة السلاح، ومن يملك قرار التوقيت، وبأي كلفة داخلية وخارجية.
وهنا تحديدًا، يدخل لبنان مرحلة جديدة، عنوانها إدارة الخلاف لا كسره، وتأجيل الصدام لا حسمه، في انتظار ما ستفرضه التطورات الإقليمية، والتهديدات الأميركية والإسرائيلية لإيران، واستعداد "حزب الله" لمساندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولي الفقيه في حال تعرّضهما لأي اعتداء (للبحث صلة)
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إطلالة غير مسبوقة لقاسم تتجاوز كل الخطوط: "طويلة على رقبتكم"
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 12:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مَن المقصود بكلمة نعيم قاسم "طويلة على رقبتكم"؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 12:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يُشكّل "سقوط مادورو" ضربة كبيرة لـ"حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 12:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يخفف لهجته تجاه الرئيس... تمرير الوقت مستمر
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 12:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:57 | 2026-01-28
Lebanon24
03:49 | 2026-01-28
Lebanon24
05:32 | 2026-01-28
Lebanon24
05:29 | 2026-01-28
Lebanon24
05:27 | 2026-01-28
Lebanon24
05:23 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24