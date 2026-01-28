في العباسية..إقفال مركز تجميل غير مرخص

في إطار حملة على مراكز التجميل والعيادات المخالفة، قام المراقب الصحي في الوزارة بتوجيه من رئيس طبابة الدكتور ، بمؤازرة دورية من الأقليمي بإقفال مركز تجميل غير مرخص ويقوم بأعمال مخالفة دون إشراف طبي في منطقة – العباسية.وقد تم إقفال المركز بالشمع الأحمر بناء على إشارة الاستئنافية في الجنوب.