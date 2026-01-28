تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

دعماً لسلامة الغذاء والزراعة المستدامة في لبنان.. أكثر من 55 ألف فحص مخبري خلال 2025 لـLARI

Lebanon 24
28-01-2026 | 02:23
دعماً لسلامة الغذاء والزراعة المستدامة في لبنان.. أكثر من 55 ألف فحص مخبري خلال 2025 لـLARI
دعماً لسلامة الغذاء والزراعة المستدامة في لبنان.. أكثر من 55 ألف فحص مخبري خلال 2025 لـLARI photos 0
أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) التابعة لوزارة الزراعة اللبنانية، في بيان، أنه "في إطار التزامها المتواصل حماية سلامة الغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة في لبنان، عن إنجاز أكثر من 55,000 فحص مخبري خلال عام 2025، في خطوة تعكس دورها المحوري في دعم المزارعين، وحماية الموارد الطبيعية، وصون الصحة العامة.

وتوزّعت الفحوص المخبرية المنفّذة على مجالات أساسية عدة، أبرزها: أكثر من 20,700 فحص لسلامة الغذاء، أكثر من 8,700 فحص لنوعية زيت الزيتون، أكثر من 8,700 فحص لنوعية التربة، أكثر من 3,700 فحص لنوعية المياه، أكثر من 2,800 فحص لسلامة الحيوانات.



كما أطلقت "133 إنذاراً مبكراً للمزارعين ضمن أنظمة الرصد والإنذار الزراعي، ما ساهم في الحد من المخاطر المناخية والبيئية، وتحسين الإنتاج الزراعي، وتعزيز الجهوزية في مواجهة التغيرات المناخية".

وأشارت الى أنه "في سياق بناء القدرات، قامت LARI بتدريب أكثر من 300 طالب، في إطار تعزيز دور البحث العلمي ونقل المعرفة، وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي في القطاع الزراعي".

أما في مجال الابتكار والتحول الرقمي، فقد حققت المصلحة "إنجازاً نوعياً عبر فوز تطبيق LARI-LEB Smart بجائزة متخصصة، كأداة ذكية داعمة للمزارعين، تعزّز الإرشاد الزراعي الرقمي، وتواكب متطلبات الزراعة الحديثة".

وأكدت أن عملها يرتكز على مجموعة من المجالات الاستراتيجية، تشمل: سلامة الغذاء، المياه والتربة والبيئة، صحة النباتات، البذور والمشاتل والتقنيات الحيوية، الابتكار والزراعة الرقمية وبناء القدرات والشراكات.

تأتي هذه الإنجازات انسجاماً مع شعار المصلحة "الزراعة بنبض الأرض والحياة"، ومع رؤية وزارة الزراعة الرامية إلى تطوير قطاع زراعي مستدام، مرن (Resilient)، قائم على العلم والابتكار، بما يخدم الأمن الغذائي الوطني ويعزّز صمود المزارع اللبناني في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
