في صور.. اقفال مركزين لتكرير المياه

بتوجيه من رئيس طبابة الدكتور قام المراقب الصحي وبالتنسيق مع بلدية صور وبمؤازرة من شرطة البلدية، بإقفال مركزين لتكرير المياه، وذلك بعد صدور نتائج الفحوص المخبرية لعينات المياه وعدم مطابقتها للمواصفات الصحية ولإفتقار المركزين لشروط السلامة الصحية والبيئية مما قد يسبب أضرارا صحية بالغة.

