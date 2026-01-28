مشروع قانون جديد من البستاني وبيضون.. هذا مضمونه

كتب على منصة "إكس": "تقدّمت مع زميلي النائب الدكتور بمشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى تعليق إخضاع الودائع المصرفية المحجوزة في المصارف لرسم الانتقال، وأتمنّى عرضه على في أقرب فرصة. إن هذا القانون يؤمّن عدالة لورثة المودعين الذين بالإضافة من حرمانهم من حقهم الطبيعي بالولوج الى مدخرات أهلهم يعانون فرض رسوم الانتفال على أموال لا يستطيعون التصرّف بها".



