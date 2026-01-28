مجلس النواب يُناقش مشروع قانون الموازنة لليوم الثاني... بري ليعقوبيان: "ما معك خبر شي"

رفع ، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة موازنة العام 2026، الى الساعة السادسة مساءً، بعدما كانت انطلقت قبل ظهر اليوم، في يومها الثاني.

وكانت جلسة قبل ظهر اليوم، انطلقت بكلمة للنائب راجي سعد، الذي قال: "نرفع الصوت اليوم لتصويب المسار ومساعدة الدولة لاخراج البلد من حسابات الدكانة".

واعتبر سعد ان الاصلاح يجب أن يبدأ من القطاع العام وليس من الهجوم على القطاع الخاص لأنه المسؤول الأول عن انهيار القطاع الخاص وليس العكس.

ودعا السعد إلى الإصلاح داخل الدولة، وأضاف: "نرفع الصوت اليوم لتصويب المسار ومساعدة الدولة لاخراج البلد من حسابات الدكانة"، وأضاف: "القطاع الخاص هو الضحية وليس الجلاد، وعلى الحكومة معالجة أصل المشكلة في القطاع العام وتنفذ الإصلاحات المطلوبة".

، اعتبر النائب نعمت افرام في كلمة له ان "الدولة أثبتت أنها رب عمل فاشل في الادارة ويجب ان يكون هناك عمل جبار من قبلها لاستعادة رؤوس الاموال الى ".



وقال افرام: "موضوع الانتخابات ليس المهم بل كيف يتم التعامل معه".

وقال النائب سامي الجميّل في كلمته انه "لا يمكن ان تقر موازنة اليوم من دون قطع حساب ولا نريد من اليوم الهروب من هذا الموضوع الاساس في اقرار اي موازنة".

وأضاف الجميّل: مدخول الدولة يأتي من الحركة الاقتصادية وكلما كثُرت المعاملات تزداد المداخيل ولماذا ليس هناك استثمارات؟ لأننا في حالة حرب ولا أحد يضع ليرة في بلد فيه ميليشيات مسلحة وحالة حرب".



وتابع الجميّل: "جربنا المغامرات سابقًا وكل مرة اصطدمنا بالحائط والرهانات على القوميات العربية لم تؤدِ إلا إلى الفشل والآن إذا راهنا على المحور سنواجه نفس الحائط".

وعدّد النائب ياسين ياسين عددا من المديريات والمؤسسات العامة وطالب بوقف الهدر فيها وتبيان كيفية الصرف فيها.



وقال:"هناك أرقام قد تصرف من المال العام من دون تفاصيل واضحة ما يجعل الموازنة مجرّد أداة لرصد مبالغ ضخمة بلا شفافية لذا نطالب بإرفاق مشروع الموازنة بتفاصيل توضّح وجهة الصرف بندا بندا".



وتناول التعليم الرسمي "الذي هو خط احمر"، وقال : "استاذ غير مطمئن لا يستطيع ان ينشئ اجيالا مطمئنة".



اما عن العسكريين المتقاعدين فاكد ان "القانون محصور بالتقديمات المدرسية ولا يعالج مستحقاتهم"، وطالب بإيجاد حل لأزمة المودعين وصناديق البلديات في الاطراف.







فأجاب برّي ممازحاً: "خليه، أنا عم بشويك عن قصد".



قعقور وتحدثت النائبة حليمة قعقور عن الضرائب التي لحظتها الموازنة مؤكدة عدم وجود عدالة في فرضها.



واكدت انه "من الناحية الدستورية الحكومة احترمت المهل ولكن خرقت المادة 87 والمخالفة الأساسية بعدم إرسال قطع حساب".



وقالت: "في جلسات لجنة المال لم افهم يوما الارقام اريد لائحة بكل الهبات العينية والنقدية".



اما عن ملف الايجارات للوزارات ومؤسسات الدولة فاشارت الى "فضائح وهي مثلا ان احزابًا تؤجر، وشركات تابعة لها تؤجر الدولة".



وقالت:"لا نستطيع ان نتحدث عن السيادة ونحن لسنا قادرين على حل مشكلة الاملاك البحرية وغيرها كما اننا لا ننتج".



وختمت: "الموازنة ليست دستورية وليست سيادية ولن اعطيها صوتي". سجال بين برّي ويعقوبيان اعترضت النائبة بولا يعقوبيان، على إعطاء بعض النواب وقتاً طويلاً للحديث، وقالت بعد إنهاء النائبة حليمة قعقور كلمتها "فيه نواب عطيتوهن ساعة وما حدا قلن شي".



وأجاب رئيس مجلس النواب نبيه برّي يعقوبيان، وقال لها: "حكيتي نصف ساعة".



كما ردّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وأجاب يعقوبيان: "هي طلبت".



وقال برّي: "هي يلي طلبت ما معك خبر شي، انتي ما معك خبر شي"، فردّت يعقوبيان: "معي خبر وبعرف شو عم بحكي ، ساعة حكيو".



وأضاف برّي: "حليمة قالت مبارح بدي اختصر لربع ساعة". ضاهر قال النائب ميشال ضاهر "أضعنا على الدولة 5 مليارات دولار بسبب تقاعسنا مع الحكومات والسماح لها في السابق بإبقاء الدولار الجمركي على سعر 1500".





وأضاف:"علينا في مجلس نواب أن نحاسب أنفسنا وأن نتخلّص من عقلية أنا ما دخلني لإعادة البلد إلى السكة السليمة". ودعا الى "حصر السلاح لجلب الاستثمارات"، وتناول اخطاء الفجوة المالية ، مقترحا حلولا لانصاف المودعين. مخزومي ورأى النائب فؤاد مخزومي ان "الموازنة مخالفة دستورية لانها خالية من قطع الحساب".





واعتبر ان "الجيش ليس بندا عاديا في الموازنة مع ذلك نتعامل معه في الحد الادنى والدعم الدولي لا يجوز ان يكون بديلا من الدولة". وراى ان الموازنة "تكتفي بحلول ظرفية للقطاع العام والاساتذة".



ولفت الى ان "القطاع الصحي ينزلق نحو انهيار شامل وهو حق اساسي من حقوق المواطنين "، داعيا الى "تخصيص اعتمادات واضحة لبلدية ".



واشار الى ان "مكافحة الفساد ليست شعارا اخلاقيا بل خيار مالي اساسي"، معتبرا ان " زيادة الايرادات لا تبدا من جيبة المواطن". ولفت الى ان "الموازنة ترجمة للبيان الوزاري".



واعتبر انها "موازنة ترقيع". الحاج ورأى النائب رازي الحاج انه "يجب أن نلتفت إلى المتقاعدين لأنهم مسؤولية الدولة وملزمون الوقوف إلى جانبهم وتخصيص 2 في المئة من الموازنة للبدء بتطبيق مسودة مشروع مجلس الخدمة المدنية بإضافة 4 رواتب".



ولفت الى ان المسار الاول للاصلاح هو اصلاح القطاع العام، لافتا الى الشغور في بعض الوزارت الذي بلغ 85% .



ولفت الى ان المسار الثاني هو كيفية تعزيز الايرادات وانقاذ الطبقة الوسطى الملتزمة القانون والدستور، وتحدث عن الجمارك والانترنت غير الشرعي واملاك الدولة ، الامتثال الضريبي وتحصيل الضرائب وصولا للاصلاح.



واشار الى ان المسار الثالث كيفية مقاربة الموازنة ،معتبرا ان الدولة تتهرب من الاعتراف بديونها. يحيا





وطالب النائب محمد يحيا، معالجة أمور انمائية وخدماتية لمنطقة عكار وسال عن موضوع النهر الكبير ". وأمل ان تحقق الموازنة التوازن لكي لا نقع بعجز"، داعيا إلى المحافظة العادلة بما يتناسب مع مستوى الحرمان ".



واعتبر ان هناك قضية ملحة تتعلق بأوتوستراد وتطرق إلى ملف الجامعة اللبنانية بمحافظة عكار مشيرا إلى انه تم الغاء المبالغ المخصصة لوزارة التربية لافتا إلى الحاجة الملحة للمباني الجامعية في عكار". عبدالمسيح وقال النائب أديب عبد المسيح إن "الواضح هو أن الانتخابات النيابية لن تتم في موعدها".



وانتقد عبد المسيح الموازنة، قائلاً إنه سيصوت ضدها.



وأعلن أنه "سيتقدم باقتراح قانون صريح لتأجيل الانتخابات مدة سنة كي لا نستمر بالكذب على اللبنانيين". سعد ولفت لـ"التنظيم الشعبي الناصري"، النائب أسامة سعد إلى أنّ "لبنان في زمن العواصف".





وقال إنّ "حصر السلاح قضية مهمة، انما حصر قضايا لبنان كلها في هذه القضية أمر فيه افتراء على الحقائق وما تحمله من تحديات تهدد الكيان الوطني". مطر وسأل النائب ايهاب مطر "أين المحاسبة بالتقصير تجاه طرابلس، لماذا لا نرى تحقيقات وتوقيفات لمقصرين بحقها،وقال : ماذا يختلف ما حصل في بطرابلس عن الذي حصل في مرفأ بيروت"، متوجها بأحرّ التعازي لأهلي في طرابلس المجروحين والذين سقطوا إمّا ضحايا، أو مصابين أو مفجوعين نتيجة إهمال ملف الأبنية المتصدّعة لسنوات، على أمل إن وجعهم ينتهي"، وقال :"خطاب الدولة تجاه طرابلس، عبارة عن ورقة بيضاء تعبر بشكل واضح عن إهمال المؤسسات لهذه المدينة وأهلها"·



وأضاف: "الوجع أكبر من الكلمات، فما يحصل ليس قضاء وقدراً في ظروف طبيعية بل نتيجة تقصير لا يجب أن يمرّ من دون مساءلة .الطرابلسي بعد كلّ هذه السنين، يشعرإنّه ضحية".



وأِشار الى ان المدينة استبيحت أمنيًا، وكثر "الشبيحة" بتغطية سياسية وأمنية". وقال:" الموازنة اليوم ينقصها شي أساسي، العدالة والحقّ، لأنّها لم تحم طرابلس أو تصون كرامتها. فطرابلس ليست فقيرة بل غنية بمواردها ومرافقها، التي كثير منها معطّل بقرار سياسيّ، طرابلس تم افقارها بالقوة وإتهم الدولة اللبنانية بالمسؤولية عن تغييب أي مبادرة جدّية تجاه المدينة". رستم وقال النائب أحمد رستم، إنّ "اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية"، مطالبا الاسراع "في استكمال فروع الجامعة اللبنانية في عكار ودعم المؤسسات الطبية بشكل عاجل وفعال فيها".





وشدد على "أهمية دعم الجيش والاجهزة الامنية". البعريني واعتبر النائب وليد البعريني "ان مناقشة الموازنة في ظل الأوضاع التي نعيشها في لبنان ذات طابع مختلف "،وراى "ان الموازنة بصيغتها الحالية تفتقر إلى المخططات التوجيهية وليست سوى نسخة مكررة عن سابقاتها".



وأشار إلى ان الموازنة تستثني من حساباتها مبالغ خدمة الدين العام وتسديد الديون وهي ليست سوى موازنة جباية من الناس ولم تأت بما يعالج مشاكل اللبنانيين جذريا". واعتبر "ان الحرمان ليس نتيجة غياب المال بل نتيجة سوء ادارة الموارد". ولفت إلى "ان الإصلاح والإنقاذ لا يكونا برفع الرسوم والضرائب". وقاطع أحد النواب، النائب ياسين، وقال لرئيس مجلس النواب "دولة الرئيس، فيه مجال نطفي الـ"chauffage"؟ رح ننسلق هون. كتير شوب إذا بتطفوه بكون أحسن"، حرارة المحبة بالمجلس أحلى من هيدا، هيدا بمرّض".فأجاب برّي ممازحاً: "خليه، أنا عم بشويك عن قصد".

وقبيل الجلسة، قال النائب وضاح الصادق: "نثق بالحكومة ورئيس الجمهورية ونحتاج إلى تعديلات كبيرة بقانون الفجوة المالية ولدينا ملاحظات على الموازنة ونتفق في بعض ما قاله عدوان وبدأنا نضع الخطوات الصحيحة لبناء مؤسسات ودولة."

النائب رازي الحاج قال من جهته: "عمر هذه الحكومة 11 شهراً وهذه أول موازنة وآخر موازنة ستتقدم بها وهي ورثت المشاكل وبلد مهترئ ويجب أن نستفيد من هذه الموازنة للتأسيس لإصلاح فعلي".

من ناحيته لفت النائب عدنان طرابلسي إلى ان "موازنة 2026 ليست مثالية لكنها افضل من سابقاتها ولم تتأخر بخلاف الموازنات السابقة" .