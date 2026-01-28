في طرابلس.. صاحب "تيك توك" يعتدي على امرأة ويحاول تحطيم سيارتها

أقدم أحد الاشخاص وهو صاحب تيك توك على الاعتداء على امرأة محجبة في منطقة السرايا العتيقة امام سنتر فيل في ومحاولة تحطيم سيارتها وذلك على خلفية اشكال، وفق ما أفادت مندوبة " ".

