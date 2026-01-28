من تظاهرة لبنانية.. رسالة إلى ماكرون

تقول مصادر متابعة لملف المودعين إنّه لا شيء ثابتاً بشأن إمكانية رفع سقف السحوبات من المصارف إلى مبلغ يصلُ إلى 2500 دولار شهرياً.



المصادر قالت أن هذا الأمر تم تداوله، لكنه ليس ملحوظاً بشكل واضح، فيما يُعتبر رفع سقف السحوبات بمثابة مطلب أساسيّ.





في الوقت نفسه، تسود أجواء ضبابية مسألة الحراك الذي سيحصل يوم الجمعة من قبل المودعين في أمام ، احتجاجاً على ما أسموه تدخلاً في ملف المودعين.





وتقول المعلومات المواكبة للحراك إنّ هناك طروحات تفيد بإمكانية إرساء تواصل بين المودعين والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وذلك من أجل إيداعه كتاباً يسرد تفاصيل قضية المودعين، وأيضاً توجيه الكتاب نفسه إلى .





