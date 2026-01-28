ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟

رُصدت في الأيام الأخيرة صور لأشخاص عاديين التقوا مؤخراً مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في " " داخل مكتبه الخاص، حيث يعقد جلسات دائمة ومستمرة مع كثيرين، كما يتم التقاط صور تذكارية.



المُفارقة أن نشر تلك الصور يتزامن مع حديث عن "تحجيم" مسؤوليات صفا في "حزب الله"، بينما قالت مصادر سياسية مراقبة ان" الزيارات محبوكة وفيها رسالة تفيد بأن نشاط صفا مستمر، وأنه ما زال "رقماً أساسياً" في "حزب الله".