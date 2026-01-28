تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تعميم لوزير الداخلية بتشديد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية

Lebanon 24
28-01-2026 | 05:18
تعميم لوزير الداخلية بتشديد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية
تعميم لوزير الداخلية بتشديد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية photos 0
أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميمًا يقضي بتشديد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية وذلك،" نظرا إلى الارتفاع الملحوظ في حوادث السير الناجمة عن الدراجات النارية، وما ينتج منها من جرحى وضحايا، واستعمالها في بعض الأنشطة المخلة بالأمن إضافةً إلى تزايد مخالفات قانون السير" .

واعلنت وزارة الداخلية في بيان عبر منصة "اكس":"يأتي هذا التعميم استكمالاً للقرارات والتعاميم السابقة، في إطار الحرص على السلامة العامة وسلامة المواطنين، والحد من الحوادث المرورية والأمنية، فضلًا عن تسهيل آلية تسديد الغرامات".
