مكاوي: لدعم المشاريع القائمة على التخطيط العلمي والشراكة المجتمعية

افتتح مركز" رصد للدراسات والتنمية وجمعية الوعي والمواساة الخيرية"، مؤتمر "رصد للتنمية والتطوير" بعنوان:"إقليم الخروب وتحديات التنمية - استراتيجيات وطنية لتنمية مستدامة"، في حرم الجامعة الإسلامية في - فرع الوردانية، برعاية والبلديات العميد أحمد الحجار ممثّلًا بمحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وحضور النائبة نجاة عون صليبا، أحمد مهدي ممثلا النائب بلال عبدالله، أحمد شمس الدين ممثلا النائب علي عسيران، علي الجوزو ممثلًا النائب مارك ضو، ريتا بولس ممثلة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الوزير السابق مصطفى بيرم،النائب السابق محمد الحجار، جريس عون ممثلا رئيس حزب "القوات " سمير جعجع، الشيخ علي الحسين ممثلا مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو، الدكتور محمد رزق ممثلا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ، الدكتور عماد الغصيني ممثلا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، الشيخ سليمان الحلبي ممثلًا رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية، المونسنيور جوزف القزي ممثلا راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمّار، ممثل راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك المطران إيلي الحداد الأب وسام واكيم، الأرشمندريت أنطوان سعد ممثلا الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت أنطوان رزق ، نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتورة حبوبة عون، النائب العام المالي السابق القاضي علي إبراهيم، اللواء إبراهيم بصبوص، اللواء ، المنسق العام لتيار " " في جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، مسؤول حركة "أمل" في الشوف حسين الحاج، عضو المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية عمر سراج، فادي شبو ممثلا وكيل داخلية إقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي ميلار السيد، عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" رحمة الحاج، النقيب أمين المعلم ممثلا المديرية العامة للجمارك، النقيب فراس طربيه ممثلا المدير العام لأمن الدولة، المقدم زاهر وهبي ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، آمر سرية بيت الدين العقيد حليم الجردي ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ممثل عن مديرية المخابرات مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين، رئيس اللقاء الوطني في إقليم الخروب سمير منصور، رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب المهندس ماجد ترو، رئيس اتحاد بلديات العرقوب الدكتور قاسم القادري، المدير التنفيذي في شركة المخازن وضاح شحادة، عبد الغني ملك، المدير التنفيذي لشركة ترابة سبلين المهندس أديب الهاشم ممثلًا بالشيخ أحمد فواز، المدير العام لشركة الإخوة قبلان الحاج فادي قبلان، البرفسور برهان الخطيب، ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، عضو مجلس نقابة المحامين في سابقا المحامي سعد الدين الخطيب، نبيل خرياطي، رئيسة المؤتمر الشعبي في إقليم الخروب المحامية فريال العبد، رئيس المجلس الشعبي في الشوف غازي عويدات، مدير مجمع الإقليم للرعاية والتنمية محمد حمية، مديرة مجمع الرئيس الشهيد رفيق التربوي في شحيم سحر إبراهيم، المدير العام السابق للمنشآت الرياضية المهندس محمد سعيد عويدات، نائب رئيس حزب الخضر المحامي زياد خالد، إضافة الى مدراء جامعة رفيق الحريري، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUL) وجامعة الجنان، وفاعليات.







رعد







بعد النشيد الوطني، تحدثت الإعلامية سهى شعبان مرحبة، تلاها مدير الجامعة الدكتور علي رعد واكد أن "استضافة الجامعة لهذا المؤتمر تأتي في صلب رسالتها الأكاديمية والوطنية، الهادفة إلى ربط المعرفة العلمية بقضايا المجتمع وهمومه التنموية"، وشدد على" أن الجامعة تسعى إلى تجاوز الدور التعليمي التقليدي لتكون منصة فاعلة في دعم البحث العلمي التطبيقي وخدمة التنمية المحلية"، لافتا الى أن "الجامعات تشكل اليوم رافعة أساسية لإنتاج الحلول الواقعية، من خلال إعداد الدراسات وإشراك الطلاب والأساتذة في معالجة التحديات الإنمائية".







وختم مؤكدا "أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والمراكز البحثية لما لها من دور في صياغة سياسات تنموية متكاملة"، مشددا على " الجامعة الإسلامية دعم كل مبادرة علمية وتنموية تسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة".







سيف الدين







ثم اعتبر رئيس المؤتمر الدكتور عماد سيف الدين "أن انعقاد هذا المؤتمر يشكّل محطة أساسية في مسار التنمية في إقليم الخروب"، وأوضح أن "الهدف لا يقتصر على تشخيص المشكلات، بل يتعداه إلى وضع مقاربات عملية قائمة على البحث العلمي والعمل التشاركي"، وأكد أن "التنمية مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية"، مشددا على "أهمية الاستثمار في الإنسان، ولا سيما فئة الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي ناجح"، مؤكدا أن "إقليم الخروب يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله ليكون نموذجا تنمويا إذا ما توافرت الإرادة والتخطيط السليم".







قداح







من جهته، شدد رئيس الجمعية المهندس محمد قداح على" أن العمل الخيري الحديث بات جزءا لا يتجزأ من مسار التنمية المستدامة"، وأشار إلى أن "الجمعية تعمل على الانتقال من المساعدات الظرفية إلى مشاريع تمكينية طويلة الأمد"، وأكد أن "الحوكمة الرشيدة والتخطيط العلمي يشكلان مدخلا أساسيا لنجاح أي مبادرة تنموية"، ودعا إلى" تعزيز الشراكات مع البلديات والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لتحقيق أثر أوسع"، مشددا على" التزام الجمعية خدمة إقليم الخروب وتوسيع مشاريعها بما يلبي حاجات أبنائه".







سعيد







أما رئيس المركز الدكتور عماد سعيد فأكد "أن المؤتمر يندرج ضمن رؤية المركز الهادفة إلى ربط البحث العلمي بصناعة القرار، وان المركز يعمل على تحويل الدراسات إلى أدوات عملية تساعد في رسم السياسات التنموية"، وشدد على "ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، وأشار إلى أن "إقليم الخروب يشكل مساحة غنية للدراسة والتخطيط التنموي، وان المؤتمر يشكّل نقطة انطلاق لمسار بحثي وتشاركي طويل الأمد"







مكاوي







ثم القى مكاوي كلمة الحجار، واكد "دعم الوزارة للمبادرات التنموية"، وشدد على أن "التنمية المستدامة أولوية وطنية في ظل الظروف الراهنة، وعلى أهمية اللامركزية الإدارية ودور البلديات في تحريك عجلة التنمية"، واكد "حرص الوزارة على دعم المشاريع القائمة على التخطيط العلمي والشراكة المجتمعية"، متمنيا أن "تترجم أعمال المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في تنمية إقليم الخروب وسائر المناطق اللبنانية".







بعدها عقدت جلسات المؤتمر، التي تمحورت حول التحديات الاقتصادية، التحديات البلدية ، التحديات الصحية، التحديات الاجتماعية، التحديات الثقافية والتربوية، التحديات السياسية المجتمعية، التحديات الدينية والتحديات الشبابية .







وفي الختام تم اعلان التوصيات.

