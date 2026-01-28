سلام بحث مع البعريني في إنشاء معامل لمعالجة النفايات في البترون وطرابلس وقب الياس

استقبل الدكتور في السرايا النائب يرافقه وفد من شركة "كوانتوم ديجيتال لاب" لمعالجة النفايات برئاسة رئيس مجلس ادارة الشركة حيث تناول البحث موضوع انشاء ٣ معامل نفايات في وطرابلس وقب الياس.

بعد اللقاء قال النائب البعريني عرضنا معالجة ملف النفايات، كذلك تطرق الحديث الى مواضيع مطلبية تتعلق بالقطاع العام اضافة الى مطالب العسكريين المتقاعدين والأساتذة ونامل ايجاد الحلول القريبة لهذه المطالب".