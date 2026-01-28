تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الكنديّة: لبنان نحو دولة دستوريّة!

Lebanon 24
28-01-2026 | 06:06
A-
A+
لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الكنديّة: لبنان نحو دولة دستوريّة!
لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الكنديّة: لبنان نحو دولة دستوريّة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت لجنة التنسيق اللّبنانية – الكنديّة (CCLC)  أنّ "السيادة ليست شعارًا سياسيًا، بل شرطًا دستوريًا لقيام دولة لبنانيّة قابلة للحياة". وأن " أنّ الإصلاحات البنيويّة المطلوبة في لبنان يجب أن تنطلق من الانتظام الدّستوري، واستقلاليّة القضاء، وسلامة المؤسّسات، والمساءلة السّياسيّة". ولذلك فإن "إجراء انتخابات حرّة ونزيهة في مواعيدها، داخل لبنان وفي بلدان الانتشار، يشكّل ضمانة سياديّة أساسيّة. وترفض أي محاولة لتقييد أو تهميش أو التلاعب باقتراع المغتربين". وانتهت إلى التشديد على "وقوفها الواضح إلى جانب الشعب اللّبناني في نضاله من أجل بناء دولة سيّدة، دستوريّة، وخاضعة للمساءلة".
جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة التنسيق اللّبنانية – الكنديّة (CCLC)  في إطار مواكبتها للتحوّلات التي يعيشها لبنان فقالت: "إنّ لبنان يمرّ اليوم بلحظة إنقاذ حاسمة، مدعومة بزخم عربي ودولي متجدّد، يهدف إلى مواكبة البلاد في الخروج من حالة الشلل المؤسّسي وتآكل السّيادة الوطنيّة. غير أنّ هذا الدّعم، على أهميّته، لا يمكن أن يشكّل بديلاً عن المسؤوليّة الوطنيّة، بل يبقى مشروطًا بالتزام داخلي واضح بإعادة الانتظام الدّستوري وبناء دولة سيّدة خاضعة للمساءلة."
   ورأت اللّجنة أنّ "الانتخابات النيابيّة لعام 2026 تشكّل محطة دستوريّة مفصليّة، ليس بوصفها استحقاقًا إجرائيًا فحسب، بل باعتبارها آليّة ديموقراطيّة أساسيّة لاستعادة التمثيل السّياسي، وإعادة بناء الثقة بالمؤسّسات، وتصويب مسار الدّولة، على أنّ اقتراع اللّبنانيين/ات في الاغتراب هو حقّ دستوري وفعل سيادي لا يقبل الانتقاص أو التقييد، وأنّ المشاركة الكاملة للمغتربين/ات تعزّز التوازن الدّيموقراطي، وتكرّس المواطنة المتساوية، وتدعم المساءلة الدستوريّة. من هنا تؤكّد اللّجنة على:
1. أنّ السيادة ليست شعارًا سياسيًا، بل شرطًا دستوريًا لقيام دولة لبنانيّة قابلة للحياة. فلا إصلاح ولا تعافٍ ولا استقرار ممكنًا من دون حصريّة سلطة الدّولة على الأمن والدّفاع والسّياسة الخارجيّة. إنّ استمرار وجود قوى مسلّحة أو سلطات موازية خارج إطار الدّولة يتناقض مع الدّستور، ويقوّض الحوكمة الديموقراطيّة، ويضعف السلم الأهلي. وترى اللّجنة أنّ أيّ خطوات باتجاه استعادة السّيادة تُعدّ إيجابيّة، لكنها تبقى غير كافية ما لم تُفعَّل ضمن جداول زمنيّة واضحة وقابلة للمساءلة.
2. أنّ الإصلاحات البنيويّة المطلوبة في لبنان يجب أن تنطلق من الانتظام الدّستوري، واستقلاليّة القضاء، وسلامة المؤسّسات، والمساءلة السّياسيّة. فالتّعافي الاقتصادي، وإعادة هيكلة القطاع المالي، والإصلاح الإداري، لا يمكن أن تنجح بمعزل عن سلطات منتخبة ملتزمة بسيادة القانون والشفافيّة. وتحذّر اللّجنة من الإصلاحات الانتقائيّة أو التقنيّة المنفصلة عن الرقابة الديموقراطيّة، معتبرة أنّها تؤدّي إلى إعادة إنتاج الفشل. كما تلفت إلى أنّ بعض المؤشّرات المتعلّقة بالتعيينات في الإدارة العامّة ليست مشجّعة، وتستوجب إعادة نظر جدّية من قبل الحكومة اللّبنانيّة.
    3. أنّ إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وفي مواعيدها، داخل لبنان وفي بلدان الانتشار، يشكّل ضمانة سياديّة أساسيّة. وترفض أي محاولة لتقييد أو تهميش أو التلاعب باقتراع المغتربين، معتبرة ذلك انتهاكًا صريحًا لمبدأ المساواة الدستوريّة والتمثيل الديموقراطي. وتدعو اللّبنانيين واللّبنانيات، في الدّاخل والخارج، إلى اقتراع واعٍ قائم على البرامج، يتمحور حول السّيادة، والإصلاح، والشرعيّة الدستوريّة."
   وفي الختام، شدّدت اللّجنة "وقوفها الواضح إلى جانب الشعب اللّبناني في نضاله من أجل بناء دولة سيّدة، دستوريّة، وخاضعة للمساءلة. فالقضيّة اللّبنانيّة، كما ترى اللّجنة، تتجاوز الانقسامات الطائفيّة والحزبيّة والجغرافيّة، وهي مسعى وطني جامع من أجل الكرامة، والمواطنة، وسيادة القانون." كما أملت اللّجنة من الحكومة الكنديّة "الانخراط بفاعليّة أكبر في دعم لبنان في خياره ببناء دولة سيّدة، حرّة، عادلة، ومستقلة، تسهم في تحقيق السّلام والأمن الإقليمي والدّولي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة – الأميركيَّة: لِوَقف تدوير الزوايا وبسط سيادة الدَّولة دون تأخُّر!
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل استقبل وفد الجامعة اللبنانية الكندية
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام يوقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع الجامعة اللبنانية الكندية
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التنسيق اللبنانية–الفرنسية توجّه رسالة مفتوحة إلى الحكومة ومجلس النواب.. هذا مضمونها
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة التنسيق

دولة لبنان

الدستور

الطائف

القضاء

التزام

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-01-28
Lebanon24
09:00 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:43 | 2026-01-28
Lebanon24
08:42 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24