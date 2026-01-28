تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

القعقور: الموازنة ليست دستورية

Lebanon 24
28-01-2026 | 06:05
قالت النائبة حليمة القعقور خلال جلسة مناقشة الموازنة، اليوم الأربعاء، إنه لا عدالة في فرض الضرائب التي لحظتها الموازنة.
وذكرت القعقور أنه "من الناحية القانونية، فإن الحكومة احترمت المهل ولكنها خرقت المادة 87 والمخالفة الأساسية بعدم إرسال قطع حساب"، وتابعت: "في جلسات لجنة المال لم أفهم يوماً الأرقام، وأريد لائحة بكل الهبات العينية والنقدية".


أما عن ملف الايجارات للوزارات ومؤسسات الدولة، فاشارت القعقور إلى "فضائح وهي مثلاً أن أحزابًا تؤجر، وشركات تابعة لها تؤجر الدولة".


وقالت: "لا نستطيع ان نتحدث عن السيادة ونحن  لسنا قادرين على حل مشكلة الاملاك البحرية وغيرها كما اننا لا ننتج".



ختمت: "الموازنة ليست دستورية وليست سيادية ولن أعطيها صوتي".
النائب جورج عدوان: الموازنة ليست إلا انعكاساً للأوضاع النقدية والحالة الاقتصادية في البلاد وإذا أقرينا الموازنة من دون قطع حساب يكون ذلك مخالفاً للدستور وكتكتل لن نفعل ذلك
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
غادة أيّوب: نحتفظ بحقّنا في الطّعن ببعض المواد في الموازنة أمام المجلس الدستوري
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جبران باسيل في جلسة مناقشة الموازنة: خلاصة واحدة: هذه موازنة ادارة الانهيار وليس الخروج منه
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رازي الحاج: مواد إضافية في الموازنة خارج الأصول الدستورية
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
09:01 | 2026-01-28
Lebanon24
09:00 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:43 | 2026-01-28
Lebanon24
08:42 | 2026-01-28
