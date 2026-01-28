القعقور: الموازنة ليست دستورية

قالت النائبة خلال جلسة مناقشة الموازنة، اليوم الأربعاء، إنه لا عدالة في فرض الضرائب التي لحظتها الموازنة.

وذكرت أنه "من الناحية القانونية، فإن الحكومة احترمت المهل ولكنها خرقت المادة 87 والمخالفة الأساسية بعدم إرسال قطع حساب"، وتابعت: "في جلسات لم أفهم يوماً الأرقام، وأريد لائحة بكل الهبات العينية والنقدية".