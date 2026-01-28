النائب الحوت رداً على عطية: سلامة الطيران لا تناقش شعبوياً

كتب على حسابه عبر منصة "اكس":" لا أوافق على الأسلوب التهكّمي الذي استخدمه الزميل في الحديث عن المدير العامل الحوت بسبب ما ذكره عن توجه الشركة بعدم الهبوط في بسبب قصر طول المدرج.



‏قرارات تتعلّق بسلامة الطيران لا تُناقش بالاسلوب الشعبوي، بل بالمعايير التقنية والمسؤولية.



‏الاختلاف في الرأي مشروع، لكن احترام المؤسسات وسلامة الناس واجب".



