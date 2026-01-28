تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

النائب الحوت رداً على عطية: سلامة الطيران لا تناقش شعبوياً

Lebanon 24
28-01-2026 | 06:09
النائب الحوت رداً على عطية: سلامة الطيران لا تناقش شعبوياً
كتب النائب عماد الحوت على حسابه عبر منصة "اكس":" لا أوافق على الأسلوب التهكّمي الذي استخدمه الزميل سجيع عطية في الحديث عن المدير العامل طيران الشرق الأوسط محمد الحوت بسبب ما ذكره عن توجه الشركة بعدم الهبوط في مطار القليعات بسبب قصر طول المدرج.

‏قرارات تتعلّق بسلامة الطيران لا تُناقش بالاسلوب الشعبوي، بل بالمعايير التقنية والمسؤولية.

‏الاختلاف في الرأي مشروع، لكن احترام المؤسسات وسلامة الناس واجب".
طيران الشرق الأوسط محمد

طيران الشرق الأوسط

مطار القليعات

المدير العام

الشرق الأوسط

النائب عماد

عماد الحوت

محمد الحوت

