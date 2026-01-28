سجال بين برّي ويعقوبيان: "ما معك خبر شي"

اعترضت النائبة خلال جلسة مناقشة الموازنة، على إعطاء بعض النواب وقتاً طويلاً للحديث، وقالت بعد إنهاء النائبة كلمتها "فيه نواب عطيتوهن ساعة وما حدا قلن شي".

وأجاب رئيس مجلس النواب ، وقال لها: "حكيتي نصف ساعة".

كما ردّ ، وأجاب يعقوبيان: "هي طلبت".

وقال برّي: "هي يلي طلبت ما معك خبر شي، انتي ما معك خبر شي"، فردّت يعقوبيان: "معي خبر وبعرف شو عم بحكي ، ساعة حكيو".

وأضاف برّي: "حليمة قالت مبارح بدي اختصر لربع ساعة".