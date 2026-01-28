الامن العام: تنفيذ المرحلة 14 من خطة العودة المنظّمة للنازحين

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في البيان التالي:

"نظّمت العام المرحلة الرابعة عشر من خطة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين من إلى بالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من نقطة التجمع في - عبر مركز الحدودي في المصنع، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري".