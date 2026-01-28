مخزومي: أي موازنة لا تعطي القضاة حقهم هي موازنة تُجهض الإصلاح

قال إنّ "أي موازنة لا تعطي القضاة حقهم، تُجهض الإصلاح قبل أن يبدأ"، مُعتبراً أن أي قضاء غير محميّ مالياً هو قضاء مُستضعف.

كلام جاء خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حيث حذر من أن القطاع الصحي ينزلق نحو انهيار شامل، مؤكداً أن هذا القطاع هو " حق أساسي من حقوق المواطنين".

وتابع: "أيضاً، فإن العاصمة تدار في ظل نقص حاد في الموارد والكفاءات وترك من دون دعم هو تقصير بحق الدولة ونطالب بإعتمادات واضحة".

وأضاف: "نناقش موازنة من دون انجاز قطع الحساب فكيف سيثق اللبناني بدولة لا تحاسب نفسها؟".

ورأى مخزومي أنَّ الموازنة مخالفة دستورية لانها خالية من قطع الحساب"، مُعتبراً أن "الجيش ليس بنداً عادياً في الموازنة مع ذلك نتعامل معه في الحد الادنى والدعم الدولي لا يجوز أن يكون بديلاً من الدولة".

كذلك، قال مخزومي أنَّ "الموازنة تكتفي بحلول ظرفية للقطاع العام والأساتذة".





وأشار إلى أنَّ "مكافحة الفساد ليست شعاراً أخلاقياً بل خيار مالي أساسي"، معتبراً أنَّ "زيادة الايرادات لا تبدأ من جيبة المواطن".



