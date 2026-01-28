زرازير: لا شرعية لهذه الموازنة

اعتبرت النائبة من مجلس النواب خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2026 أن قانون المالية غير مجدٍ، ولا نرى الا فساداً وهدراً، مشيرة إلى أن "الاقتصاد المنتج معدوم".

وختمت: "لا شرعية ولا غطاء لهذه الموازنة".