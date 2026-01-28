الحاج: للالتفات إلى المتقاعدين لأنهم مسؤولية الدولة

قال النائب إنه "يجب الالتفات إلى المتقاعدين لأنهم مسؤولية الدولة".



وخلال جلسة مناقشة الموازنة، اليوم الأربعاء، قال الحاج: "نحنُ ملزمون بالوقوف إلى جانبهم وتخصيص 2% من الموازنة للبدء بتطبيق مسودة مشروع بإضافة 4 رواتب اعتباراً من شهر 2026".

