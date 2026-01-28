توقيف 4 مواطنين أتراك في مطار بيروت... بيانٌ يكشف ما كانوا يقومون به

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في للأمن العام البيان التالي:

بتاريخ 25 كانون الثاني 2026، وفي إطار متابعتها الدقيقة لحركة المسافرين عبر المرافق الحدودية، أوقفت عناصر المديرية العامة للأمن العام في مطار الدولي أربعة مواطنين أتراك (ثلاثة رجال وسيدة) أثناء محاولتهم دخول الأراضي على متن رحلة جوية قادمة من إسطنبول.

وبعد الشك بحركة دخولهم ومغادرتهم المتكررة، وبناءً على إشارة المختص، خضع الموقوفون لتحقيقات أمنية كشفت عن تأسيسهم شبكة منظمة لتهريب المواد المخدرة من إلى ، بالتنسيق مع جهات خارجية، مقابل مبالغ مالية . كما تبيّن تنفيذهم لعدة عمليات سابقة باستخدام أساليب احترافية.

وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة تؤكد تورطهم المباشر في عمليات التهريب، وتم إيداع الموقوفين والمضبوطات لدى المراجع المختصة، وذلك بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل .