Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

توقيف 4 مواطنين أتراك في مطار بيروت... بيانٌ يكشف ما كانوا يقومون به

Lebanon 24
28-01-2026 | 06:44
توقيف 4 مواطنين أتراك في مطار بيروت... بيانٌ يكشف ما كانوا يقومون به
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
بتاريخ 25 كانون الثاني 2026، وفي إطار متابعتها الدقيقة لحركة المسافرين عبر المرافق الحدودية، أوقفت عناصر المديرية العامة للأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي أربعة مواطنين أتراك (ثلاثة رجال وسيدة) أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية على متن رحلة جوية قادمة من إسطنبول.
وبعد الشك بحركة دخولهم ومغادرتهم المتكررة، وبناءً على إشارة القضاء المختص، خضع الموقوفون لتحقيقات أمنية كشفت عن تأسيسهم شبكة منظمة لتهريب المواد المخدرة من تركيا إلى المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع جهات خارجية، مقابل مبالغ مالية . كما تبيّن تنفيذهم لعدة عمليات سابقة باستخدام أساليب احترافية.
وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة تؤكد تورطهم المباشر في عمليات التهريب، وتم إيداع الموقوفين والمضبوطات لدى المراجع المختصة، وذلك بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
في منطقة المعاملتين... توقيف سوريّ وفلسطينيّة والجيش يكشف ما كانا يقومان به
توقيف سوري بالجرم المشهود في كسروان.. ما الذي كان يقوم به؟
مسؤولون في واشنطن: هذا ما يقوم به "حزب الله" في أميركا اللاتينيّة
تحسبا لحرب مع إيران.. تقرير إسرائيلي يكشف ما تقوم به الولايات المتحدة
