يحيى: وجود موازنة من دون قطع حساب يمثل "مخالفة كبيرة"

اعتبر يحيى أن وجود موازنة من دون قطع حساب يُمثل "مخالفة كبيرة"، مطالباً بأن تكون حصة عادلة ضمن الاعتمادات المرصودة في كافة الوزارات، خصوصاً الخدماتية منها.



وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قال يحيى إن "الموازنة شهدت ارتفاعاً للضرائب والرسوم بشكلٍ لا يُمكن احتماله"، مُشدداً على ضرورة إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب.



كذلك، أبدى يحيى تخوفه من بقاء مشروع الأبنية الجامعية في حبراً على ورق.



