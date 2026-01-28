السفير كاول يطلق غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية

أطلق هايمش كاول غرفة التجارة – (British Lebanese Chamber of Commerce) خلال حفل استقبال أقيم في مقرّ إقامته في 27 كانون الثاني، حضره والتجارة عامر بساط ورواد أعمال لبنانيون ورجال أعمال وأعضاء محتملون في غرفة التجارة.







واعلنت السفارة البريطانية في في بيان ان" غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية تمثّل محطة مهمة في تعزيز الروابط التجارية وتطوير التعاون الاقتصادي بين لبنان والمملكة المتحدة.















وتُعَدّ هذه الغرفة منظمة رسمية لا تتوخى الربح، وستكون بفخر عضواً في الشبكة الدولية لغرف التجارة البريطانية التي تعدى عددها 75 غرفة حول العالم.







وبدعم من السفارة البريطانية في ، تهدف غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية إلى أن تكون جسراً استراتيجياً بين مُجتمعَي الأعمال اللبناني والبريطاني من خلال تسهيل الشراكات وتوفير رؤى حول الأسواق والدفاع عن المصالح المشتركة لأعضائها. وتتمثل مهمتها في تعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين ودعم الشركات الساعية إلى التوسع في كلي السوقين وبناء شبكة موثوقة تشجّع على التعاون والابتكار والنمو المستدام".







والرئيس الفخري لغرفة التجارة البريطانية -اللبنانية، هايمش كاول:"يمثّل إطلاق غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية خطوة أساسية نحو تعزيز الشراكات التجارية بين المتحدة ولبنان وخلق فرص جديدة للشركات في كلي البلدين".







بدوره قال رئيس غرفة التجارة البريطانية – اللبنانيةفريد شديد:"دور الغرفة أن تشكل جسراً استراتيجياً يربط المبادرات اللبنانية بالمعايير البريطانية، وفي الوقت نفسه يتيح للشركات البريطانية التعامل مع لبنان بوضوح وحكمة ورؤية طويلة الأمد".







، قال وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط:"ستكون غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية منصّة لمضاعفة الصادرات والاستثمار بين بلدينا، وجزءًا مهمًا من انتقالنا، كاقتصاد وبلد، من التعافي نحو الازدهار العالمي".







واشار بيان السفارة الى "دعوة غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية الشركات اللبنانية والبريطانية إلى الانضمام إلى شبكتها المتنامية والاستفادة مما تقدّمه من موارد وتمثيل وروابط مهنية".





Advertisement