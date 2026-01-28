تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
السفير كاول يطلق غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية

Lebanon 24
28-01-2026 | 07:01
السفير كاول يطلق غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية
السفير كاول يطلق غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية photos 0
أطلق السفير البريطاني هايمش كاول غرفة التجارة البريطانيةاللبنانية (British Lebanese Chamber of Commerce) خلال حفل استقبال أقيم في مقرّ إقامته  في 27 كانون الثاني، حضره وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط ورواد أعمال لبنانيون ورجال أعمال وأعضاء محتملون في غرفة التجارة.



واعلنت السفارة البريطانية في لبنان في بيان ان" غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية تمثّل محطة مهمة في تعزيز الروابط التجارية وتطوير التعاون الاقتصادي بين لبنان والمملكة المتحدة.



 



وتُعَدّ هذه الغرفة منظمة رسمية لا تتوخى الربح، وستكون بفخر عضواً في الشبكة الدولية لغرف التجارة البريطانية التي تعدى عددها 75 غرفة حول العالم.



وبدعم من السفارة البريطانية في بيروت، تهدف غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية إلى أن تكون جسراً استراتيجياً بين مُجتمعَي الأعمال اللبناني والبريطاني من خلال تسهيل الشراكات وتوفير رؤى حول الأسواق والدفاع عن المصالح المشتركة لأعضائها. وتتمثل مهمتها في تعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين ودعم الشركات الساعية إلى التوسع في كلي السوقين وبناء شبكة موثوقة تشجّع على التعاون والابتكار والنمو المستدام".



وقال السفير البريطاني والرئيس الفخري لغرفة التجارة البريطانية -اللبنانية، هايمش كاول:"يمثّل إطلاق غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية خطوة أساسية نحو تعزيز الشراكات التجارية بين المملكة المتحدة ولبنان وخلق فرص جديدة للشركات في كلي البلدين".



بدوره قال رئيس غرفة التجارة البريطانية – اللبنانيةفريد شديد:"دور الغرفة أن تشكل جسراً استراتيجياً يربط المبادرات اللبنانية بالمعايير البريطانية، وفي الوقت نفسه يتيح للشركات البريطانية التعامل مع لبنان بوضوح وحكمة ورؤية طويلة الأمد".



من جهته، قال وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط:"ستكون غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية منصّة لمضاعفة الصادرات والاستثمار بين بلدينا، وجزءًا مهمًا من انتقالنا، كاقتصاد وبلد، من التعافي نحو الازدهار العالمي".



 واشار بيان السفارة الى "دعوة غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية الشركات اللبنانية والبريطانية إلى الانضمام إلى شبكتها المتنامية والاستفادة مما تقدّمه من موارد وتمثيل وروابط مهنية".

مواضيع ذات صلة
لقاء بين غرفة التجارة والنقابات في طرابلس لبحث قضايا اقتصادية وعمالية
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب أدانت العدوان الاسرائيلي على الغازية
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خوري من غرفة التجارة في طرابلس: تجديد الثقة بدبوسي مسؤولية في مرحلة دقيقة
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال هنّا قطر بيومها الوطني
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24

السفير البريطاني

وزير الاقتصاد

وقال السفير

البريطاني

المملكة

من جهته

