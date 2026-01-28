تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
توقيف مطلوب في طرابلس
Lebanon 24
28-01-2026
|
07:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ الجيش أوقف المطلوب و.ن، في محلة جسر
أبو علي - طرابلس
.
ويُذكر أن المطلوب أُوقف على خلفية الإشكال الذي شهدته المنطقة قبل أيام، تطوّر إلى إطلاق نار.
أبو علي - طرابلس
لبنان 24
أبو علي
بو علي
لبنان
