توقيف مطلوب في طرابلس

أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش أوقف المطلوب و.ن، في محلة جسر .

ويُذكر أن المطلوب أُوقف على خلفية الإشكال الذي شهدته المنطقة قبل أيام، تطوّر إلى إطلاق نار.