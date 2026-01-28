تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لحود وأبو حيدر: التصدير ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني

Lebanon 24
28-01-2026 | 07:16
A-
A+

لحود وأبو حيدر: التصدير ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني
لحود وأبو حيدر: التصدير ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شارك المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، في فعاليات المعرض الدولي للأغذية والصناعات الغذائية Gulfood 2026، الذي يُقام في دبي، ويُعدّ أحد أكبر وأهم المنصات العالمية المتخصصة في تجارة الغذاء والصناعات الزراعية والغذائية، بمشاركة واسعة من كبار المنتجين والمستوردين والمؤسسات والشركات الدولية والخبراء من مختلف دول العالم.

وجال لحود وأبو حيدر في الجناح اللبناني المشارك في المعرض، برفقة سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة  طارق منيمنة، حيث كان في استقبالهم وفد من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، إلى جانب ممثلين عن شركات زراعية وصناعية لبنانية، تشارك بمنتجات متنوعة تعبّر عن الهوية الغذائية اللبنانية وتنوّعها وجودتها. وخلال الجولة، اطّلع الوفد الرسمي على مجموعة نوعية من المنتجات الغذائية اللبنانية النباتية والحيوانية، التي حظيت باهتمام واسع من الزوار والمستوردين الدوليين، لما تتمتع به من جودة إنتاجية عالية، ومعايير تصنيع متقدمة، ومواصفات تنافسية مطابقة لأعلى المعايير الدولية في الجودة والسلامة الغذائية والتوضيب والتسويق.

ونوّه لحود وأبو حيدر، باسم وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة، بجهود المشاركين اللبنانيين في هذا الحدث الدولي، مثمّنين استثماراتهم المتواصلة، والتزامهم بالحضور في المعارض العالمية رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية، ومؤكدين أن "هذه المشاركة تعكس حيوية القطاع الزراعي والصناعات الغذائية اللبنانية، وقدرته على التكيّف والمنافسة والاستمرارية في الأسواق الخارجية". كما أشادا ب"المستوى المتقدّم لنوعية المنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية،" معتبرين أنها "تمثّل واجهة لبنان الإنتاجية في الخارج، وصورة مشرقة عن قدرته على الابتكار والجودة، ودليلاً على إصرار المزارع والصناعي اللبناني على مواصلة العمل والإنتاج والتطوير رغم الظروف الصعبة".

وأكد لحود وأبو حيدر" أهمية اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة للترويج للمنتجات اللبنانية، ولا سيّما منتجات المونة اللبنانية والمطبخ اللبناني التقليدي، عبر شراكات فاعلة مع السفارات اللبنانية والبعثات الديبلوماسية، والمؤسسات الاقتصادية، والانتشار اللبناني في الخارج، بما يساهم في ترسيخ الحضور اللبناني على الخارطة الغذائية الدولية، وتوسيع قنوات التصدير، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين اللبنانيين. ودعا المسؤولان اللبنانيين المنتشرين حول العالم إلى الاضطلاع بدور فاعل في دعم وتسويق المنتجات الوطنية، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الصادرات الزراعية والغذائية، ودعم آلاف العائلات اللبنانية العاملة في هذا القطاع، وتحريك الدورة الاقتصادية الوطنية على أسس إنتاجية مستدامة".

وشدّدا على أن "التصدير يشكّل ركيزة استراتيجية في توسيع حجم الاقتصاد اللبناني والمساهمة في تقليص العجز في الميزان التجاري"، مؤكدين أن "المنتجات الغذائية اللبنانية تمتلك جميع المقومات التي تخوّلها النجاح عالمياً، بفضل جودتها العالية، وسمعتها المميزة، وهويتها الثقافية، وقيمتها المضافة، وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيسي: الاستقرار في فلسطين "ركيزة أساسية" للسلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط: الهدف الاساسي يتمثل في نقل الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى انتاجي
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر: التعاون مع الجامعة الأميركية ركيزة لإصلاح مستدام في سوق العمل
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء المصري: اؤكد ان مصر تنظر الى لبنان باعتباره ركيزة اساسية للاستقرار في الشرق العربي ولن تدخر جهداً لابعاد اي توتر عن لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الإمارات العربية المتحدة

الوكالة الوطنية

وزارة الاقتصاد

المدير العام

اللبناني على

اللبنانية

الإمارات

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-01-28
Lebanon24
09:00 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:43 | 2026-01-28
Lebanon24
08:42 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24