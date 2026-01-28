مطر: موازنة اليوم ينقصها شي أساسي العدالة والحقّ

سأل النائب ايهاب مطر من جلسة مناقشة موازنة 2026: أين المحاسبة بالتقصير تجاه ، لماذا لا نرى تحقيقات وتوقيفات لمقصرين بحقها،وقال : ماذا يختلف ما حصل في بطرابلس عن الذي حصل في مرفأ "، متوجها بأحرّ التعازي لأهلي في طرابلس المجروحين والذين سقطوا إمّا ضحايا، أو مصابين أو مفجوعين نتيجة إهمال ملف الأبنية المتصدّعة لسنوات، إن وجعهم ينتهي"، وقال :"خطاب الدولة تجاه طرابلس، عبارة عن ورقة بيضاء تعبر بشكل واضح عن إهمال المؤسسات لهذه المدينة وأهلها"·



وقال :"الوجع أكبر من الكلمات، فما يحصل ليس قضاء وقدراً في ظروف طبيعية بل نتيجة تقصير لا يجب أن يمرّ من دون مساءلة .الطرابلسي بعد كلّ هذه السنين، يشعرإنّه ضحية".



وأِشار الى ان المدينة استبيحت أمنيًا، وكثر "الشبيحة" بتغطية سياسية وأمنية". وقال:" الموازنة اليوم ينقصها شي أساسي، العدالة والحقّ، لأنّها لم تحم طرابلس أو تصون كرامتها. فطرابلس ليست فقيرة بل غنية بمواردها ومرافقها، التي كثير منها معطّل بقرار سياسيّ، طرابلس تم افقارها بالقوة وإتهم بالمسؤولية عن تغييب أي مبادرة جدّية تجاه المدينة".



Advertisement