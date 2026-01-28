تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مطر: موازنة اليوم ينقصها شي أساسي العدالة والحقّ
Lebanon 24
28-01-2026
|
07:34
سأل النائب ايهاب مطر من جلسة مناقشة موازنة 2026: أين المحاسبة بالتقصير تجاه
طرابلس
، لماذا لا نرى تحقيقات وتوقيفات لمقصرين بحقها،وقال : ماذا يختلف ما حصل في بطرابلس عن الذي حصل في مرفأ
بيروت
"، متوجها بأحرّ التعازي لأهلي في طرابلس المجروحين والذين سقطوا إمّا ضحايا، أو مصابين أو مفجوعين نتيجة إهمال ملف الأبنية المتصدّعة لسنوات،
على أمل
إن وجعهم ينتهي"، وقال :"خطاب الدولة تجاه طرابلس، عبارة عن ورقة بيضاء تعبر بشكل واضح عن إهمال المؤسسات لهذه المدينة وأهلها"·
وقال :"الوجع أكبر من الكلمات، فما يحصل ليس قضاء وقدراً في ظروف طبيعية بل نتيجة تقصير لا يجب أن يمرّ من دون مساءلة .الطرابلسي بعد كلّ هذه السنين، يشعرإنّه ضحية".
وأِشار الى ان المدينة استبيحت أمنيًا، وكثر "الشبيحة" بتغطية سياسية وأمنية". وقال:" الموازنة اليوم ينقصها شي أساسي، العدالة والحقّ، لأنّها لم تحم طرابلس أو تصون كرامتها. فطرابلس ليست فقيرة بل غنية بمواردها ومرافقها، التي كثير منها معطّل بقرار سياسيّ، طرابلس تم افقارها بالقوة وإتهم
الدولة اللبنانية
بالمسؤولية عن تغييب أي مبادرة جدّية تجاه المدينة".
