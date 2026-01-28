لبنان والدنمارك يتفقان على مشروع زراعي بقيمة 28 مليون دولار لإعادة تأهيل الجنوب

استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه سفير مملكة الدنمارك في السيد كريستوفر ڤيڤيك (Kristoffer Vivike)، على رأس وفد من المعنيين بالمشاريع التنموية التي تنفّذها الدنمارك في لبنان دعماً للقطاع الزراعي، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين، ولا سيّما والوكالة للتنمية الدولية (AFD).وجرى خلال اللقاء البحث في مشروع تنموي استراتيجي تبلغ قيمته الإجمالية 28 مليون دولار أميركي، تساهم فيه الدنمارك بمبلغ 5 ملايين دولار، فيما يُموَّل الجزء المتبقي من قبل الاتحاد والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ويهدف إلى إعادة تأهيل القطاع الزراعي في جنوب لبنان، ولا سيّما في القرى والمناطق التي تعرّضت للاعتداءات ، في إطار مقاربة شاملة للتعافي الزراعي والإنماء الريفي المستدام.وتركّزت المباحثات حول مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:• تحديد أولويات التمويل بما يضمن تحقيق الأثر التنموي الأكبر للمشروع.• مناقشة نتائج التقييم الميداني للأضرار الذي أجرته وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)، على أن يشكّل هذا التقييم قاعدة علمية وتقنية لبرنامج إعادة التأهيل الزراعي.• آليات التعاون المؤسسي مع وزارة الزراعة، واعتماد السجل الزراعي كمرجعية أساسية لتحديد المستفيدين وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.وأكد الوزير نزار هاني أن" هذا المشروع يشكّل خطوة استراتيجية متقدمة في مسار إعادة تأهيل القطاع الزراعي في الجنوب، ويُترجم الشركاء الدوليين بدعم لبنان في مرحلة التعافي"، مشدداً على" أهمية توجيه التمويل نحو برامج مستدامة تعزّز الإنتاجية الزراعية، وتحمي سبل عيش المزارعين، وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المتضررة".، أكّد السفير الدنماركي" التزام بلاده بدعم القطاع الزراعي اللبناني ضمن مقاربة تنموية طويلة الأمد، تقوم على الشراكة مع المؤسسات الرسمية والشركاء الدوليين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود والتعافي".واشارت الوزارة الى ان" هذا المشروع يأتي في سياق حزمة متكاملة من البرامج والمشاريع التي بدأ تنفيذها لإعادة تأهيل القطاع الزراعي اللبناني، لا سيّما في المناطق المتضررة، بما يساهم في إعادة بناء المنظومة الإنتاجية الزراعية على أسس مستدامة، ويعزّز الأمن الغذائي والتنمية الريفية المتوازنة في لبنان". (الوكالة الوطنية)