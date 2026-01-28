تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان والدنمارك يتفقان على مشروع زراعي بقيمة 28 مليون دولار لإعادة تأهيل الجنوب

Lebanon 24
28-01-2026 | 07:35
A-
A+
لبنان والدنمارك يتفقان على مشروع زراعي بقيمة 28 مليون دولار لإعادة تأهيل الجنوب
لبنان والدنمارك يتفقان على مشروع زراعي بقيمة 28 مليون دولار لإعادة تأهيل الجنوب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه سفير مملكة الدنمارك في لبنان السيد كريستوفر ڤيڤيك (Kristoffer Vivike)، على رأس وفد من المعنيين بالمشاريع التنموية التي تنفّذها الدنمارك في لبنان دعماً للقطاع الزراعي، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين، ولا سيّما الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية (AFD).

وجرى خلال اللقاء البحث في مشروع تنموي استراتيجي تبلغ قيمته الإجمالية 28 مليون دولار أميركي، تساهم فيه الدنمارك بمبلغ 5 ملايين دولار، فيما يُموَّل الجزء المتبقي من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ويهدف إلى إعادة تأهيل القطاع الزراعي في جنوب لبنان، ولا سيّما في القرى والمناطق التي تعرّضت للاعتداءات الإسرائيلية، في إطار مقاربة شاملة للتعافي الزراعي والإنماء الريفي المستدام.

وتركّزت المباحثات حول مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:

• تحديد أولويات التمويل بما يضمن تحقيق الأثر التنموي الأكبر للمشروع.

• مناقشة نتائج التقييم الميداني للأضرار الذي أجرته وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)، على أن يشكّل هذا التقييم قاعدة علمية وتقنية لبرنامج إعادة التأهيل الزراعي.

• آليات التعاون المؤسسي مع وزارة الزراعة، واعتماد السجل الزراعي كمرجعية أساسية لتحديد المستفيدين وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.

وأكد الوزير نزار هاني أن" هذا المشروع يشكّل خطوة استراتيجية متقدمة في مسار إعادة تأهيل القطاع الزراعي في الجنوب، ويُترجم التزام الشركاء الدوليين بدعم لبنان في مرحلة التعافي"، مشدداً على" أهمية توجيه التمويل نحو برامج مستدامة تعزّز الإنتاجية الزراعية، وتحمي سبل عيش المزارعين، وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المتضررة".

من جهته، أكّد السفير الدنماركي" التزام بلاده بدعم القطاع الزراعي اللبناني ضمن مقاربة تنموية طويلة الأمد، تقوم على الشراكة مع المؤسسات الرسمية اللبنانية والشركاء الدوليين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود والتعافي".

واشارت الوزارة الى ان" هذا المشروع  يأتي في سياق حزمة متكاملة من البرامج والمشاريع التي بدأ تنفيذها لإعادة تأهيل القطاع الزراعي اللبناني، لا سيّما في المناطق المتضررة، بما يساهم في إعادة بناء المنظومة الإنتاجية الزراعية على أسس مستدامة، ويعزّز الأمن الغذائي والتنمية الريفية المتوازنة في لبنان". (الوكالة الوطنية)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب أقرّ مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة القطري: ستقدم قطر منحة قيمتها 40 مليون دولار أميركي دعما للكهرباء في لبنان بالاضافة لمشروع اقتصادي لدعم القطاع بقيمة 360 مليون دولار أميركي
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة: 320 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": الولايات المتحدة تحصل على أول صفقة نفط فنزويلية بقيمة 500 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الاتحاد الأوروبي

الوكالة الوطنية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-01-28
Lebanon24
09:00 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:43 | 2026-01-28
Lebanon24
08:42 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24