رستم: اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية

قال النائب ، إنّ "اعادة تشغيل ضرورة وطنية"، مطالبا الاسراع "في استكمال فروع ودعم المؤسسات الطبية بشكل عاجل وفعال فيها".





وشدد رستم خلال جلسة مناقشة الموازنة، على "أهمية دعم الجيش والاجهزة الامنية".

Advertisement