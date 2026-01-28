تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

الحجار: لبنان لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية

Lebanon 24
28-01-2026 | 07:28
الحجار: لبنان لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية
الحجار: لبنان لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية photos 0
أثنى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الأمنية، لا سيما المديرية العامة للأمن العام في مكافحة شبكات تهريب المخدرات، مشيدًا بالعملية النوعية التي نُفذت في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وأدّت إلى توقيف شبكة منظمة لتهريب المواد المخدّرة.
وأكد الوزير الحجار أن هذه العملية تعكس الجهوزية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، مما يرسّخ الثقة بدور الدولة ومؤسساتها في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
وشدّد على أن لبنان لن يكون في أي وقت من الأوقات منصة أو معبرًا لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة، لا سيما المملكة العربية السعودية، ولن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية.
 
المملكة العربية السعودية

مطار رفيق الحريري

العربية السعودية

الأجهزة الأمنية

المديرية العامة

وزير الداخلية

رفيق الحريري

السعودية

