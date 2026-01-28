الحجار: لبنان لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية

أثنى والبلديات أحمد على الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الأمنية، لا سيما للأمن العام في مكافحة شبكات تهريب المخدرات، مشيدًا بالعملية النوعية التي نُفذت في الدولي - ، وأدّت إلى توقيف شبكة منظمة لتهريب المواد المخدّرة.وأكد الوزير الحجار أن هذه العملية تعكس الجهوزية العالية التي تتمتع بها ، مما يرسّخ الثقة بدور الدولة ومؤسساتها في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.وشدّد على أن لن يكون في أي وقت من الأوقات منصة أو معبرًا لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة، لا سيما ، ولن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية.