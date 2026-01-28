"حزب الله" يتوعد.. موقع إسرائيليّ يتحدّث عن "سيناريو خطير" في الشرق الأوسط

ذكرت "الإمارات 24"، أنّ موقع "واللا" ، قال إن الساعات الـ24 الماضية شهدت تصعيداً في التوتر في ، على خلفية التهديدات العلنية ضدّ وإسرائيل.

ورأى الموقع الإسرائيليّ، أنّ المنطقة تقترب بخطى متسارعة من سيناريو متطرف لمواجهة مباشرة بين الدول، وهجوم أميركي محتمل ضدّ النظام .



وبحسب "واللا"، فإن طهران تخلت عن الغموض في الوقت الذي يطوقها فيه الجيش الأميركي من كل اتجاه بالطائرات والسفن الحربية، وانتقل كبار مسؤولي النظام إلى خطاب حاد وأطلقوا تهديدات مباشرة تجاه وتل أبيب، مع وضع "خط أحمر" ضد أي محاولة للمس بالأراضي الإيرانية.



بالإضافة إلى ذلك، تزايدت التقارير عن تحركات قوات عسكرية في كافة أنحاء في إطار استعدادات الحرس الثوري، واختفاء قادة وانتقالهم إلى مواقع سرية بعضها تحت الأرض، كما هبطت طائرات نقل في أنحاء إيران محملة بمعدات عسكرية، كل ذلك بالتزامن مع قمع احتجاجات عنيفة ونشر مقاطع فيديو على مدار الساعة، لم يكن من الممكن عرضها للعالم إلا الآن بسبب صعوبات الإنترنت، كما صدرت تصريحات إيرانية بشأن صواريخ جديدة تم تطويرها في إيران ويُكشف عنها علناً للمرة الأولى.



وانضم إلى تبادل التهديدات أيضاً لـ" " الشيخ نعيم قاسم، الذي ألمح في خطاب حماسي إلى أن "الحزب" لن يقف مكتوف الأيدي، موضحاً أنه في حال هاجم الجيش الإسرائيلي إيران، فإنه سيرد وفقاً لذلك، مما يرفع من احتمالية تصعيد واسع متعدد الجبهات.



وأشار الموقع إلى أن يواصلون حشد القوات في الجو والبحر، بما في ذلك على اليابسة حول إيران، لافتاً إلى أن الإنجاز الأول الذي حققه الأميركيون يشمل ثقلاً عسكرياً كبيراً ضد أي فكرة أو محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز.



بالإضافة إلى ذلك، هبطت المزيد من الطائرات من أنواع مختلفة في الشرق الأوسط، لذلك، فإن حجم القوات ونشاط جمع المعلومات الاستخباراتية في المنطقة، يشير إلى نوايا واضحة للبيت الأبيض ضد إيران، من ضربة محدودة إلى حد الاغتيالات المركزة لكبار المسؤولين، وضرب أجهزة الأمن الإيرانية لإعادة الزخم لمعارضي النظام، أو حملة لإسقاط النظام.



ووفقاً للموقع، ليس من قبيل الصدفة أن انتشرت منشورات كثيرة في الشرق الأوسط حول احتمال أن تحاول الولايات المتحدة تصفية المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي تم نقله، بحسب منشورات في كافة أنحاء إيران، إلى مخبأ تحت الأرض خوفاً من هجمات القوات الجوية الأمريكية بأسلحة متطورة.



أما في الجانب الإسرائيلي، فيواصل الجيش الإسرائيلي الحفاظ على مستوى عالٍ من التأهب واليقظة تحسباً لسيناريو هجوم إيراني على الجبهة الداخلية ، فيما ينتظر جزء من قوات الاحتياط الاستدعاء من منازلهم أو أماكن عملهم رهناً بإنذار استخباراتي.



وكشف الموقع نقلاً عن مصادر أمنية، أنه في حال اندلعت حرب، فإن الجيش الإسرائيلي يقدر أن الولايات المتحدة ستنقل إنذاراً في الوقت المناسب للاستعداد للهجوم، وفي موازاة ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لمفاجآت على الحدود المختلفة وفي الضفة الغربية. (الامارات 24)