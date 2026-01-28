البعريني: الموازنة بصيغتها الحالية تفتقر إلى المخططات التوجيهية

اعتبر النائب ان "مناقشة الموازنة في ظل الأوضاع التي نعيشها في ذات طابع مختلف"، وراى ان "الموازنة بصيغتها الحالية تفتقر إلى المخططات التوجيهية وليست سوى نسخة مكررة عن سابقاتها".



وأشار البعريني في جلسة مناقشة الموازنة، إلى ان "الموازنة تستثني من حساباتها مبالغ خدمة الدين العام وتسديد الديون وهي ليست سوى موازنة جباية من الناس ولم تأت بما يعالج مشاكل اللبنانيين جذريا".

واعتبر أن "الحرمان ليس نتيجة غياب المال بل نتيجة سوء ادارة الموارد".

ولفت إلى "ان الإصلاح والإنقاذ لا يكونا برفع الرسوم والضرائب".