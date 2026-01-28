الدوحة تجدد إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية

استقبل القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم، مبعوث إلى جان إيف لودريان ، الذي يزور البلاد حاليًا.



واعلنت الخارجية القطرية في بيان انه"جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والجمهورية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في لبنان وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".



وأكد وزير الخارجية القطري أن "استقرار لبنان يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة"، مشددًا على" ضرورة جميع الأطراف بتطبيق قرار الرقم 1701، واحترام سيادة الجمهورية الكاملة على أراضيها".



كما جدّد " إدانة دولة قطر للاعتداءات على الأراضي اللبنانية"، مؤكدًا "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار لبنان".

