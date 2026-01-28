تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الدوحة تجدد إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
28-01-2026 | 08:15
الدوحة تجدد إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية
الدوحة تجدد إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية photos 0
استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم، مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان ، الذي يزور البلاد حاليًا.

واعلنت الخارجية القطرية في بيان انه"جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في لبنان وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأكد  وزير الخارجية القطري أن "استقرار لبنان يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة"، مشددًا على" ضرورة التزام جميع الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701، واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على أراضيها".

كما جدّد " إدانة دولة قطر للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية"، مؤكدًا "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار لبنان". 
