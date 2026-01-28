تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تعليمات مباشرة صدرت... ما الذي يقوم به "حزب الله" على الجبهة الجنوبيّة؟

Lebanon 24
28-01-2026 | 09:00
تعليمات مباشرة صدرت... ما الذي يقوم به حزب الله على الجبهة الجنوبيّة؟
تعليمات مباشرة صدرت... ما الذي يقوم به حزب الله على الجبهة الجنوبيّة؟ photos 0
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر مقربة من "حزب الله" قالت إنّ قيادة "الحزب" أصدرت خلال الأسابيع الأخيرة، تعليمات مباشرة بتشديد الالتزام بقواعد الاشتباك المعتمدة على الجبهة الجنوبية، ومنع أي اجتهادات ميدانية فردية، مع توسيع قنوات الإشراف والمتابعة المباشرة على الوحدات المنتشرة في القرى والنقاط الأمامية.
 
وبحسب هذه المصادر، شددت التعليمات على ضرورة حصر أي رد أو تحرك بقرار مركزي واضح، والتعامل مع الاستفزازات الإسرائيلية بأقصى درجات الانضباط، في ظل حساسية المرحلة الإقليمية وخطورة أي حادث ميداني غير محسوب قد يفرض مسارا تصاعديا لا يريده الحزب في الوقت الراهن.

وأكّدت أنّ "حزب الله" انتقل إلى نمط إدارة ميدانية استثنائي، يقوم على الجهوزية الكاملة دون الذهاب إلى قرار حرب، في معادلة دقيقة عنوانها الأساسي منع الانفلات.

ووفق هذه المصادر، لا يزال القرار العسكري مركزيا ومشددا، ولا يترك أي هامش لاجتهادات محلية، حتى في حالات الاستفزاز المباشر.
 
غير أن طول أمدّ الاستنفار، وتعدد نقاط الاحتكاك، وكثافة الضغوط الميدانية، كلها عوامل تجعل السيطرة الكاملة على كل تفصيل ميداني أكثر تعقيدا مما تبدو عليه في الظاهر.

وكشفت المصاد أن القلق الأساسي داخل "الحزب" لا يتمثل في اتخاذ قرار سياسي بالتصعيد، بل في احتمال وقوع حادث ميداني محدود، غير مقصود أو غير محسوب، يفرض مسارا تصاعديا لا يريده الحزب في هذه المرحلة.

وتشير التقديرات إلى أن أي رد محدود، حتى لو جاء في إطار الردع التكتيكي، قد يقرأ إسرائيليا أو أميركيا كتحول في قواعد الاشتباك، ما يستدعي ردا مضادا يخرج بسرعة عن سقفه الأولي. وهنا تكمن المعضلة، إذ يصبح الرد إلزاميا للحفاظ على الردع، فيما قد يفتح الرد نفسه بابا يصعب إغلاقه.

وقالت المصادر إن القيادة تعتبر أن البيئة الحالية لا تحتمل سوء تقدير واحد، لأن هامش المناورة تقلص إلى حدّه الأدنى، ولأن أي تصعيد غير مضبوط قد يفرض على "الحزب"، لا أن يكون خيارا اتخذه بملء إرادته. (ارم نيوز)
لبنان

عربي-دولي

الجبهة الجنوبية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

ارم نيوز

إسرائيل

التزام

