المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى : الخطيب يتموضع فقط في صف لبنان الواحد الموحد

صدر عن للمجلس الإسلامي الأعلى البيان الآتي:

"نشرت جريدة "النهار" في عددها الصادر اليوم، وفي صفحة "أسرار الآلهة"، خبرا جاء فيه: يحتدم السباق بين " وحزب الله على رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ويزداد تموضع النائب الحالي لرئيس المجلس الشيخ مع الحزب، وهو ما يبدو في تطابق خطابه بشكل كامل معه، كما رفضه كل الطروح التسووية، واستعداده للبقاء نائبا لرئيس المجلس بصلاحيات كبيرة في مبنى الحازمية، مما يوحي بأنه مقدمة لانقسام داخل المجلس الشيعي أو فيه".



وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "العلامة الشيخ علي الخطيب يأسف شديد الأسف لانزلاق صحيفة عريقة كـ"النهار" لمثل هذا الكلام القائم على نسج الخيال، والذي ينم عن تهور وقلة مسؤولية لم نعهدها في الصحيفة وناشرها الراحل، الذي كان رفيقا لمؤسس المجلس الشيعي الإمام المغيب السيد موسى ".



ولفت إلى أن "العلامة الخطيب يتموضع فقط في صف الواحد الموحد أولا، وثانيا في صف أبناء الطائفة جميعا، بحيث لا يفرق بين مكوناتها، ويقف على مسافة واحدة من علميها حركة "أمل" و" "، اللذين يعود تاريخهما إلى منبع واحد، ولا يمكن أن يرتضي موضعا يشق صفوفها، كما يحلم بعض المراهنين على انقسام الطائفة في هذه الظروف الصعبة".



ودعا العلامة الخطيب " كافة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة"، مؤكدا أن "أبوابه والمجلس الشيعي مفتوحة لكل صحافي وإعلامي شريف".