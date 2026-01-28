تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى : الخطيب يتموضع فقط في صف لبنان الواحد الموحد

Lebanon 24
28-01-2026 | 10:29
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى : الخطيب يتموضع فقط في صف لبنان الواحد الموحد
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى : الخطيب يتموضع فقط في صف لبنان الواحد الموحد photos 0
صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى البيان الآتي:
 
"نشرت جريدة "النهار" في عددها الصادر اليوم، وفي صفحة "أسرار الآلهة"، خبرا جاء فيه: يحتدم السباق بين حركة أمل" وحزب الله على رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ويزداد تموضع النائب الحالي لرئيس المجلس الشيخ علي الخطيب مع الحزب، وهو ما يبدو في تطابق خطابه بشكل كامل معه، كما رفضه كل الطروح التسووية، واستعداده للبقاء نائبا لرئيس المجلس بصلاحيات كبيرة في مبنى الحازمية، مما يوحي بأنه مقدمة لانقسام داخل المجلس الشيعي أو فيه".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "العلامة الشيخ علي الخطيب يأسف شديد الأسف لانزلاق صحيفة عريقة كـ"النهار" لمثل هذا الكلام القائم على نسج الخيال، والذي ينم عن تهور وقلة مسؤولية لم نعهدها في الصحيفة وناشرها الراحل، الذي كان رفيقا لمؤسس المجلس الشيعي الإمام المغيب السيد موسى الصدر".

ولفت إلى أن "العلامة الخطيب يتموضع فقط في صف لبنان الواحد الموحد أولا، وثانيا في صف أبناء الطائفة الشيعية جميعا، بحيث لا يفرق بين مكوناتها، ويقف على مسافة واحدة من علميها حركة "أمل" و"حزب الله"، اللذين يعود تاريخهما إلى منبع واحد، ولا يمكن أن يرتضي موضعا يشق صفوفها، كما يحلم بعض المراهنين على انقسام الطائفة في هذه الظروف الصعبة".

ودعا العلامة الخطيب "وسائل الإعلام كافة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة"، مؤكدا أن "أبوابه والمجلس الشيعي مفتوحة لكل صحافي وإعلامي شريف".

