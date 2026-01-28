الجيش يداهم معامل مخدرات في الهرمل ويوقف مطلوبين (صور)

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفذت وحدة من الجيش عملية دهم في منطقة جوار الحشيش – الهرمل، وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية منها.
كما أوقفت وحدات أخرى شخصَين وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطن (ص.ط.) في منطقة إيعات – بعلبك المطلوب…
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 28, 2026
