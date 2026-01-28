الجيش يداهم معامل مخدرات في الهرمل ويوقف مطلوبين (صور)

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفذت وحدة من الجيش عملية دهم في منطقة جوار الحشيش – الهرمل، وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية منها.

كما أوقفت وحدات أخرى شخصَين وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطن (ص.ط.) في منطقة إيعات – بعلبك المطلوب… pic.twitter.com/HU1Vm2lsmM — (@LebarmyOfficial) January 28, 2026

صدر عن – البيان الآتي:ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفذت وحدة من الجيش عملية دهم في منطقة جوار الحشيش – ، وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية منها.كما أوقفت وحدات أخرى شخصَين وفقًا لما يلي:- توقيف المواطن (ص.ط.) في منطقة إيعات – المطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف لإطلاقه النار باتجاه دورية للجيش، وضبط مسدس حربي في حوزته.- توقيف السوري (ح.أ.) عند حاجز السفري – بعلبك لحيازته مبلغًا ماليًا مزورًا ولتجوله بصورة غير قانونية.كذلك نفذت عمليات دهم في منطقتَي ألفون والحميرة – الهرمل، وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات، إضافة إلى كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.