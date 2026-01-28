سلام يستقبل السفير الفرنسي في السرايا

استقبل ، عصر اليوم الأربعاء، في السرايا وتناول البحث الأوضاع العامة، اضافة الى متابعة التحضيرات القائمة لمؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية المقرر عقده في الخامس من شهر آذار المقبل.

