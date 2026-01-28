حواط: لبنان يعاني من انهيار شامل وأزمتنا أزمة سياسية وطنية

قال النائب إنّ يعاني من انهيار شامل، فيما لا نزال ندور في الحلقة المُفرغة نفسها.



وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة، اليوم الأربعاء في مجلس النواب، قال إن "كل شيء يتغير في العالم إلا في لبنان نعاني من جمود وقاتل ومدمر".



وأكمل: "أمامنا مشروع موازنة أقل من عادي وكأن الانهيار لم يصب مالية الدولة. كنا ننتظر من الحكومة موازنة استثنائية تؤسس لمسار اصلاحي حقيقي ولكن للاسف نعود الى السياسات عينها وندور في الحلقة المفرغة، فلا نمو ولا اصلاحات بنوية في الموازنة".

وقال: "لا دولة تحترم نفسها تقرّ بعد 7 الأزمة المالية قانون المالية من دون أي محاسبة وهذا القانون سنُواجهه بكلّ قوّتنا في مجلس النواب. أنا ضد المس بالذهب قبل تفعيل اصلاح القطاع العام وأجهزة الرقابة وهل يعقل ان تكون ميزانية شبه معدومة؟".

وأضاف: "الدولة القوية هي التي تحتكر السلاح والقرار الأمني ولا تسمح لأي منظومة مسلحة بأن تقرر الحرب أو السلم نيابة عن اللبنانيين والدولة القوية هي دولة والقانون".





وختم: "أزمتنا أزمة سياسية وطنية وأزمة دولة عاجزة عن ممارسة سيادتها".