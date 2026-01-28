درغام: تصحيح الأجور بات ضرورة وطنية

قال النائب إنَّ "تصحيح الأجور بات ضرورة وطنيّة"، مُحملاً "الحكومة ملف المؤهلّين العسكريين المتقاعدين"، مشدداً على أن "موضوع المحروقات للعسكريين يحتاج إلى معالجة بطريقة فعالة".

وفي كلمة له من مجلس النواب خلال مناقشة مُوازنة العام 2026، قال إنَّ "عجز الدولة يطال ورواتب الجيش المكلّف بحفظ الأمن والسلم"، مطالباً برفع رواتب العسكريين بشكلٍ سريع.

وتابع: "أي معالجة جزئية لن تدوم ولا يمكن إغماض عن الواقع الإداري المزري في عكار الذي يعطّل مصالح الناس ولا إنماء من دون وجود فعلي للدولة".