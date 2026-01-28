تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تفاصيل جديدة.. هذا ما كُشف عن عملية ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون في بعلبك (صور)

Lebanon 24
28-01-2026 | 12:10
تفاصيل جديدة.. هذا ما كُشف عن عملية ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون في بعلبك (صور)
تفاصيل جديدة.. هذا ما كُشف عن عملية ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون في بعلبك (صور) photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:

إلحاقّا لبلاغنا السابق، الصادر بتاريخ 15-1-2026، والمتعلّق بضبط معمل لتصنيع الكبتاغون في التّل الأبيض – بعلبك.

وعلى أثر التعاون بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، ووزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ونتيجة تبادل معلومات مفادها نشاط أشخاص في تصنيع المخدّرات، لا سيما حبوب الكبتاغون في محلة تل الأبيض، حيث يوجد مصنع ومستودع وكميّة من المواد الأوّليّة لهذه الغاية.

على أثر ذلك، نفّذت قوة من المجموعة الخاصّة والقوّة الضاربة في شعبة المعلومات، بالتنسيق والمؤازرة من الجيش اللبناني، في محلة التل الأبيض- بعلبك عمليّة أمنيّة أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون وكمية من المخدرات وأسلحة ومواد محظورة.

وبنتيجة المتابعة الفورية، وتبيّن أن صاحب هذا المعمل هو المدعو:

ر. ج. (مواليد عام 1987، لبناني)
 مطلوب بموجب /23/ مذكرة عدلية بجرائم تصنيع المخدِّرات والاتجار بها، الاتجار بالأسلحة الحربية، تأليف عصابات وغيرها. جرى تحديد مكان إقامته حيث يقطن مع عائلته ووالده وعماله في مجمع من الأبنية المتلاصقة المتصلة بالمستودع والمعمل.

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبدراسة تقييمية أمنية للموقع، تم إعداد خطة متكاملة حيث تم الإطباق على المعمل فجر تاريخ ١٥-١-٢٠٢٦ بعملية خاطفة، حيث تم توقيفه وابنه المدعو (ع. ج. مواليد 2008) لتورّطه بجرائم مخدرات، ووالده المدعو (ع. ج. مواليد عام 1956) المطلوب بـ٧ مذكرات عدلية، ومساعده (م. م. مواليد عام 2000، سوري) مطلوب بمذكرتَين عدليّتَين، و(ع. ح. مواليد عام 2008، لبناني)

 وقد جرى ضبط: معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون مخبّأ داخل غرفة مقفلة بالكامل بطريقة مموهة وبطريقة احترافية، إضافة إلى أدوات خلط وعجن، وأكثر من مئة رأس حديدي تُستَعمَل لطبع الحبوب من خلال المعمل، /3/ مولّدات كهربائية، حوالي /13/ علبة كرتونية من دواء “كيناكينو” يُستَخدَم كمخدِّر منفصل أو ضمن خلطة الكبتاغون، وكل علبة تزن حوالي /20/ كلغ، كيس خيش بداخله مادة الماريجوانا، كمية من حشيشة الكيف، /11/ قطعة سلاح حربي مختلفة مع ذخيرة متنوّعة، مواد سائلة تُستَخدَم كسلائف في تصنيع المخدرات حوالي /4/ عبوات كبيرة، أكياس تحتوي على “بودرة بيضاء” تُستَخدَم في تصنيع الكبتاغون، /820/ حبة ترامادول، ومبلغ مالي.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وتم ختم المستودع بالشمع الأحمر، وحجز سيارتَين مرتبطتَين بنشاط الشبكة الإجرامي.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تُثمّن التعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية الذي أثمر عن هذه النتائج.











 










 






















 
 
